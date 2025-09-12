En Nicaragua ya lo saben: Fantasma Figueroa consigue la noticia que necesitaba para las Eliminatorias al Mundial 2026

La Federación Nicaragüense de Futbol (FENIFUT) anunció este jueves la venta de boletos para el partido entre Nicaragua y Haití, correspondiente a la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo a United 2026. El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Managua el próximo 9 de octubre a las 18:00 horas.

La noticia ha generado gran expectativa en la afición pinolera, que en el pasado duelo frente a Costa Rica mostró un respaldo masivo al equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa. Desde ya se espera que ante los haitianos la respuesta sea igual o incluso mayor, considerando la importancia del choque para las aspiraciones mundialistas.

En cuanto a los precios, la FENIFUT confirmó que los boletos en grada norte y grada sur tendrán un costo de 1,500 córdobas, mientras que en la grada oeste el precio será de 300 córdobas, con la intención de que más sectores de la población puedan asistir al partido.

Nicaragua con un partido clave vs Haití

El compromiso del próximo mes cobra especial relevancia porque Nicaragua llega con la necesidad de sumar puntos luego de un inicio irregular: empate frente a Costa Rica y derrota ante Honduras en las dos primeras fechas del camino hacia el Mundial.

La Selección Nicaragüense, que ha mostrado un crecimiento en su nivel competitivo en los últimos años, confía en aprovechar la localía en Managua y el empuje de su gente para sacar un resultado positivo frente a una selección de Haití que también pelea por un lugar en la siguiente ronda.

Con la venta de boletos ya habilitada, todo está listo para que el estadio Nacional vuelva a teñirse de azul y blanco en una jornada que promete ser vibrante, con el sueño intacto de que Nicaragua pueda dar un paso firme rumbo a su primera clasificación mundialista.