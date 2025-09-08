La Selección de Nicaragua se juega su segunda parada por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Después de lo que fue el empate ante Costa Rica, con un jugador menos, los Pinoleros ya están en tierras catrachas para jugar frente a la Honduras de Reinaldo Rueda.

De cara al juego de este martes en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Marco Antonio Figueroa comunicó a última hora dos modificaciones en la lista de convocados. Debido a la expulsión de Jason Coronel y la acumulación de amarillas de Junior Arteaga, el Fantasma llamó a dos nuevos jugadores.

Tanto Matías Belli como Anyelo Velásquez, según informó la FENIFUT, ya se sumaron a la delegación nicaragüense que estará en Honduras para la segunda jornada del Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas.

De esta manera, el Fantasma Figueroa, con estos dos nuevos convocados, tendrá 23 jugadores a disposición para la segunda jornada. El partido comenzará a las 20 horas de Tegucigalpa y tendrá en el arbitraje a Armando Villarreal, estadounidense de origen mexicano.

¿Qué dijo el Fantasma Figueroa sobre el partido que tendrá Nicaragua ante Honduras?

De cara al partido, el entrenador chileno se mostró optimista de que sus dirigidos puedan volver a sacar puntos, a pesar de la ventaja histórica que tiene Honduras en Centroamérica. El Fantasma argumenta que esta historia no juega y queda de lado cuando comienza el partido.

“No juegan los jugadores caros, los baratos, los malos, juegan 11 contra 11. La historia jamás juega en un partido“, aseguró. Además, se refirió al problema que tuvieron con el viaje, debido a que tuvieron que quedarse varados en El Salvador y llegar a Honduras casi cuatro horas más tarde de lo estipulado: “Lo que nunca nos había pasado, nos pasó ayer. Todas esas dificultades ayudan a que el jugador tenga más carácter“.