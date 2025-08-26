Golpe en Nicaragua: Fantasma Figueroa todavía no dio la lista de convocados pero sufre una baja que festejan Honduras y Costa Rica

Nicaragua está cada vez más cerca de las Eliminatorias al Mundial 2026, por lo que cada movimiento realizado podría ser elemental. La tercera fase de estas se presenta como una oportunidad única. Quieren sorprender y llegar a la gran cita.

Marco Antonio Figueroa ultima detalles para disputar la primera ventana de la última parte del proceso de clasificación. Por eso mismo, da atención a todos y cada uno de sus futbolistas. Quiere a la plantilla al 100% para estos combates.

Honduras , Haití y Costa Rica están como rivales a vencer por La Pinolera dentro del Grupo C. Serán tres citaciones de dos partidos cada una, con el boleto directo al certamen para el primero y la chance del repechaje para el que sea segundo.

La próxima convocatoria podrá contar con algunas caras que no aparecieron para el repechaje de la Copa Oro 2025, así como tampoco para aquella segunda fase de la actual obligación. Además, algunos preferidos faltarán para los aficionados.

Nextaly Rodríguez no será convocado para el debut de Nicaragua en la tercera parte de Eliminatorias al Mundial 2026. Esta noticia generó un duro golpe entre los aficionados, debido a que lo creían bajo la consideración del director técnico.

Según la información que compartió el periodista Nectalí Mora Zeledón a través de sus redes sociales, el volante no será tenido en cuenta para los partidos que se disputarán en septiembre. Los mismos están fechados para los días 5 y 9 del mes.

Nicaragua en vilo por la ausencia de Nextaly Rodríguez para Eliminatorias (Toros del Norte).

Para recibir a Costa Rica y visitar a Honduras, en ese orden, el entrenador Marco Antonio Figueroa decidió no llamarlo. Haití completa el grupo. Se estima que, en un principio, La Pinolera deberá apostar todo para hacerse fuerte como local.

Rodríguez tiene 27 años y, si bien nació en la ciudad tica de Upala, defiende a la bandera nicaragüense desde 2023. Fue el Fantasma quien lo llevó al equipo, en el que marcó un único tanto a lo largo de los 12 partidos que pudo presentarse.

