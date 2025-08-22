Fantasma Figueroa ya lo tiene: el regreso más esperado por Nicaragua en su camino al Mundial 2026

Nicaragua recibió la confirmación que tanto esperaba por parte de una de sus más grandes figuras. Todo conspira a favor de la Selección Nacional, a días de comenzar el complicado tercer tramo del camino mundialista. No es imposible.

Marco Antonio Figueroa ultima detalles para afrontar la primera ventana de la última parte de las Eliminatorias al Mundial 2026. Por eso mismo, da atención a todos y cada uno de sus futbolistas. Quiere a la plantilla al 100% para el combate.

ver también Mientras suena en Colo Colo, el entorno del Fantasma Figueroa rompe el silencio con un mensaje que preocupa a Nicaragua

Costa Rica, Haití y Honduras son los oponentes a vencer por La Pinolera dentro del Grupo C. Serán tres ventanas de dos partidos cada una, con el boleto directo al certamen para el primero y la chance del repechaje para el que sea segundo.

Publicidad

Publicidad

Para beneficio del Fantasma, una gran noticia llegó desde Real Estelí. Aún con el equipo eliminado de la Copa Centroamericana, uno de sus jugadores favoritos se estrenó y lo hizo como titular. Esto le otorgó tranquilidad de cara a lo próximo.

ver también Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Real Estelí da noticia que preocupa a la Selección de Nicaragua

Nicaragua celebra el regreso de Matías Belli: gran noticia para el Fantasma Figueroa

Después de tiempos plagados de irregularidades futbolísticas que le costaron su puesto en la Selección Nacional, el futbolista Matías Belli debutó como titular en la victoria de Real Estelí. Fue goleada 3-0 a Hércules por Copa Centroamericana.

Publicidad

Al no tener club, Figueroa no había podido contar con Belli. Eso significó un muy duro golpe para su plantilla, debido a que planeaba que este futbolista manejase el ritmo en su mediocampo. No lo citó para el repechaje a la Copa Oro 2025.

Publicidad

Matías Belli alegró a Nicaragua entera y tuvo minutos en Real Estelí.

Publicidad

El Fantasma tampoco pudo considerarlo para el segundo tramo de Eliminatorias al Mundial 2026, aunque la reciente confirmación parece indicar que sí lo tendrá en la fase venidera. Con minutos y buen ritmo, su nombre aparecerá en la lista.

Si bien arribó al Tren del Norte hace casi un mes, la habilitación para que tenga minutos llegó recién el pasado 20 de agosto para el nacido en Madrid. Este fue su primer encuentro, dentro del que jugó 74 minutos sin goles ni asistencias.

Publicidad