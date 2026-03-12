Jugó en Costa Rica, fue Seleccionado de Nicaragua y ahora afronta fuertes problemas legales

El futbolista nicaragüense Jason Ingram, quien en el pasado formó parte de la Selección de Nicaragua, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras verse involucrado en un grave accidente de tránsito que ha generado conmoción en el entorno deportivo del país.

ver también Otoniel Olivas se topa con sus primeros problemas al mando de la Selección de Nicaragua

Según los reportes, el lateral izquierdo de 28 años que también militó en el futbol de Costa Rica, conducía presuntamente en estado de ebriedad cuando ocurrió una triple colisión en la que viajaba acompañado de tres mujeres. El accidente dejó a un hombre gravemente herido, quien tuvo que ser trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el incidente, Ingram fue presentado ante un juez de control de garantías, quien admitió la acusación presentada por la fiscalía y determinó la medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra. Como parte de la resolución, el jugador fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, uno de los principales centros penitenciarios del país.

El defensor ha tenido una trayectoria amplia dentro del fútbol nicaragüense, vistiendo camisetas de clubes importantes como Real Estelí FC, Cacique Diriangén FC, CD Walter Ferretti, Juventus Managua y recientemente UNAN Managua FC dentro de la Liga Primera de Nicaragua.

Además, el jugador también tuvo experiencia internacional en el fútbol costarricense, defendiendo los colores de AD Santos de Guápiles y AD Guanacasteca. Con la selección nacional llegó a disputar siete partidos internacionales, de los cuales seis fueron amistosos y uno correspondiente a eliminatoria mundialista.

Publicidad

Publicidad

ver también Nicaragua presenta a su DT: Fenifut hace oficial la decisión más esperada sobre el reemplazante del Fantasma Figueroa

A lo largo de su carrera, Ingram también ha estado vinculado a diversos problemas extradeportivos, que incluso provocaron su salida de Diriangén FC tras un incidente en una discoteca. Estos episodios, sumados al reciente caso judicial, han marcado una trayectoria que no logró consolidarse plenamente en el fútbol nicaragüense ni en el extranjero, a pesar del talento que en su momento lo llevó a representar a su país a nivel internacional.