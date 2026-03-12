Otoniel Olivas fue el entrenador designado para que la Selección de Nicaragua dispute la fecha FIFA de marzo. La Federación Nicaragüense de Fútbol programó un amistoso ante su par de Rusia para el próximo 27 de marzo, el cual se llevará a cabo en Krasnodar.

El ex DT del Real Estelí ya realizó su primer microciclo el pasado lunes con varios futbolistas del medio local. Luego, cuando se acerque la fecha para el partido frente al combinado ruso, llegarán los legionarios para completar la convocatoria definitiva.

La Fenifut tiene estipulado confirmar al nuevo entrenador después de esta fecha contra Rusia. El Comité Ejecutivo tiene a diferentes extranjeros en carpeta, aunque podría quedarse con un nicaragüense si termina convenciendo a los directivos.

ver también Nicaragua en vilo: Byron Bonilla tomó una decisión que afecta a Otoniel Olivas en la Selección

Otoniel Olivas podría ser ratificado por la Federación Nicaragüense de Fútbol

Este es justamente Otoniel Olivas, quien podría ser ratificado si obtiene una buena actuación en el amistoso en suelo ruso. Según la información que aportó el medio Marca Personal, “será nombrado nuevo director técnico si su trabajo convence“.

Y agregó de qué depende su continuidad: “Todo dependerá de las formas, idea de juego y manejo del grupo, los dirigentes de Fenifut Nicaragua y el Comité están evaluando cada detalle porque creen que él merece su segunda oportunidad“.

En su primera etapa como DT de los Pinoleros, Otoniel Olivas logró una clasificación histórica a la Copa Oro en el año 2009. Por este motivo y depende de lo que suceda contra Rusia, el nicaragüense podría regresar al seleccionado nacional.

Publicidad

Publicidad

En resumen