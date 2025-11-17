En Nicaragua quedaron completamente sorprendidos por las palabras que dio Byron Bonilla en la antesala del último encuentro por Eliminatorias entre Haití y los Pinoleros, el cual se disputará en Curazao. El jugador del Real Estelí encendió la polémica con una fuerte denuncia que impacta a Concacaf.

Luego de la victoria de la Selección de Nicaragua contra Honduras, el atacante pinolero hizo referencia a los partidos que tuvo su equipo en el Grupo C de las Eliminatorias y apuntó contra una persona a la que no quiso nombrar.

“Se están olvidando de un punto y yo sí quiero decirlo. Lo que pasó en partidos atrás no es casualidad, de perdonar a alguien. Simplemente esa persona sabe lo que hizo, por qué lo hizo y esas no son cosas que pasan de día a día. Son cosas que para mí están raras, pero el equipo se comportó a como tenía que ser“, acusó Byron Bonilla.

ver también Ilusiona a La Sele: en Nicaragua confirman la noticia que podría ayudar a Costa Rica a clasificar al Mundial 2026

¿Quién sería la persona a la que apuntó Byron Bonilla en Nicaragua?

Tanto en Nicaragua como en gran parte de Concacaf se generaron sospechas de un posible amaño que vincula a la Azul y Blanco a raíz de estas declaraciones. Todas las miradas apuntaron hacia el portero Miguel Rodríguez, quien tuvo una noche fatal contra Costa Rica en octubre.

Ese encuentro finalizó 4-1 con victoria de los Ticos. Lo más llamativo del encuentro fue que el Fantasma Figueroa decidió exponer al portero por el rendimiento que había mostrado. Un mes después, Bonilla lanza un mensaje contundente.

“Costa Rica no generó mucho. Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez. Toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional, y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos”, declaró el entrenador chileno.

Publicidad