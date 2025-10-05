Fantasma Figueroa en llamas: el DT de Nicaragua hace una denuncia que impacta en Costa Rica días antes de las Eliminatorias

La Selección de Nicaragua ya se encuentra lista para afrontar una Fecha FIFA crucial en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde enfrentará a Haití y Costa Rica en octubre. Los pinoleros buscarán mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026, aunque el camino no ha sido fácil para el equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa.

El estratega chileno, fiel a su estilo frontal, no dudó en encender la previa del duelo ante los ticos con fuertes declaraciones sobre las dificultades para contar con sus jugadores. Figueroa denunció que varios clubes costarricenses han puesto trabas para liberar a sus futbolistas convocados, lo que ha complicado su planificación de cara a los compromisos eliminatorios.

“Los inconvenientes que nos hemos encontrado con los clubes de Costa Rica, que no han querido prestar jugadores, pero les agradezco al presidente de Liberia y al entrenador José Saturnino Cardozo”, expresó el técnico a Tigo Sports Costa Rica. El “Fantasma” valoró especialmente el gesto del Municipal Liberia, que permitió la incorporación anticipada de uno de sus futbolistas, Reyes, para trabajar con el combinado nicaragüense.

Figueroa enfatizó que esta colaboración es fundamental, pues los tiempos de preparación son escasos en el fútbol de selecciones: “Nos dieron la posibilidad de tener a Reyes antes de la Fecha FIFA, eso es de agradecer, porque los entrenadores nacionales tenemos poco tiempo para trabajar y se hace difícil planificar”.

El Fantasma Figuera nuevamente causa polémica

El técnico pinolero volvió a demostrar su carácter polémico, tal como lo hizo en la jornada anterior cuando lanzó declaraciones despectivas hacia Keylor Navas y protagonizó roces con periodistas en Honduras. Su estilo directo ha generado controversia, pero también refleja la presión que vive Nicaragua, que marcha en el último lugar del Grupo C con un solo punto.

Con este panorama, los nicaragüenses están obligados a ganar sus dos próximos encuentros para seguir soñando con United 2026. El duelo ante Haití y, especialmente, la visita a Costa Rica serán determinantes para conocer si el proyecto de Figueroa puede mantenerse con vida o si, una vez más, el “Fantasma” quedará atrapado en sus propias palabras.