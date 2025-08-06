Pablo Salazar en la cuerda floja: Jafet Soto rompe el silencio tras la derrota de Herediano ante Diriangén

El inicio de temporada para el Club Sport Herediano ha estado lejos de lo esperado. La reciente derrota 4-2 ante Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana, no solo generó preocupación por lo mostrado en cancha, sino que avivó los rumores sobre la posible salida del técnico Pablo Salazar, quien apenas suma cuatro partidos dirigidos con el primer equipo rojiamarillo.

Salazar, que asumió el cargo como parte de una apuesta por la continuidad interna y el conocimiento del club, ha tenido un arranque complicado. Su debut oficial fue con una derrota ante Alajuelense en la final de la Supercopa, a lo que se sumó un empate 1-1 frente a Guadalupe en el inicio del Torneo de Apertura 2025 y ahora este revés internacional que encendió las alarmas dentro y fuera del camerino.

En medio del revuelo por los malos resultados, medios nacionales reportaron que en la dirigencia florense ya se analiza la continuidad del entrenador. Incluso, circularon imágenes y versiones sobre una reunión entre Jafet Soto, figura fuerte del club, y el gerente deportivo Gustavo Pérez, lo que aumentó la especulación sobre un posible cambio en el banquillo.

¿Qué dijo Jafet Soto tras la derrota de Herediano?

La tensión creció aún más cuando se esperaba una declaración oficial de Soto sobre el tema. Finalmente, este miércoles habló con Radio Columbia y, en lugar de confirmar o desmentir los rumores, lanzó una frase que dejó a todos desconcertados: “Estoy lejos, ando descansando”, dijo al ser consultado directamente sobre el futuro de Salazar.

Jafet Soto reunido con otros directivos de Herediano.

La respuesta desconectada del contexto inmediato no hizo más que profundizar el misterio sobre lo que realmente se está gestando en el entorno del Herediano. ¿Fue una forma de restarle importancia a la situación? ¿O una señal de que las decisiones se están tomando fuera del ojo público?

Mientras tanto, el plantel florense se prepara para un calendario exigente que no da margen para tropiezos, y todo indica que los próximos días serán clave para definir si Pablo Salazar continúa al mando o si el proyecto da un giro abrupto antes siquiera de arrancar por completo.