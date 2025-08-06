Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Decisión tomada”: Jafet Soto ya habría definido el futuro de Pablo Salazar tras la derrota de Herediano vs Diriangén

Los florenses tuvieron una derrota bochornosa en Nicaragua que los pone en aprietos en la competición centroamericana.

javier pineda

Por Javier Pineda

“Decisión tomada”: Jafet Soto ya habría definido el futuro de Pablo Salazar tras la derrota de Herediano vs Diriangén
“Decisión tomada”: Jafet Soto ya habría definido el futuro de Pablo Salazar tras la derrota de Herediano vs Diriangén

El inicio de temporada para el Club Sport Herediano ha estado lejos de lo esperado. La reciente derrota 4-2 ante Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana, no solo generó preocupación por lo mostrado en cancha, sino que avivó los rumores sobre la posible salida del técnico Pablo Salazar, quien apenas suma cuatro partidos dirigidos con el primer equipo rojiamarillo.

Pablo Salazar en la cuerda floja: Jafet Soto rompe el silencio tras la derrota de Herediano ante Diriangén

ver también

Pablo Salazar en la cuerda floja: Jafet Soto rompe el silencio tras la derrota de Herediano ante Diriangén

Salazar, que asumió el cargo como parte de una apuesta por la continuidad interna y el conocimiento del club, ha tenido un arranque complicado. Su debut oficial fue con una derrota ante Alajuelense en la final de la Supercopa, a lo que se sumó un empate 1-1 frente a Guadalupe en el inicio del Torneo de Apertura 2025 y ahora este revés internacional que encendió las alarmas dentro y fuera del camerino.

En medio del revuelo por los malos resultados, medios nacionales reportaron que en la dirigencia florense ya se analiza la continuidad del entrenador. Incluso, circularon imágenes y versiones sobre una reunión entre Jafet Soto, figura fuerte del club, y el gerente deportivo Gustavo Pérez, lo que aumentó la especulación sobre un posible cambio en el banquillo.

Publicidad

Jafet Soto y Herediano ya tomaron una decisión

Según se dio a conocer en Radio Columbia, la Junta Directiva de Club Sport Herediano ya tuvieron una reunión y en la que no se dudó en decidir que el entrenador Pablo Salazar no seguirá en el equipo, por lo que solamente habría que comunicarle y hacer el anuncio oficial.

Estamos analizando. En este momento estamos conversando sobre el juego. Hubo muchos errores. Queremos un análisis completo de lo que ha venido sucediendo para poder tomar decisiones, dijo Gustavo Pérez, gerente deportivo del club.

Publicidad
De la Liga MX a Herediano: el otro fichaje bomba que planea cerrar Jafet Soto en este mercado

ver también

De la Liga MX a Herediano: el otro fichaje bomba que planea cerrar Jafet Soto en este mercado

De darse la salida de Salazar, sin duda alguna el principal candidato para tomar su puesto es el presidente Jafet Soto, como lo ha hecho las últimas veces que ha sido cesado un entrenador, aunque se menciona que se analizan más carpetas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto habló tras la derrota de Herediano
Costa Rica

Jafet Soto habló tras la derrota de Herediano

De la Liga MX a Herediano: otro fichaje bomba de Jafet
Costa Rica

De la Liga MX a Herediano: otro fichaje bomba de Jafet

Pablo Salazar le envía una fuerte advertencia a Diriangén
Costa Rica

Pablo Salazar le envía una fuerte advertencia a Diriangén

La reacción de Keylor Navas ante la humillación que sufrió su sustituto
Costa Rica

La reacción de Keylor Navas ante la humillación que sufrió su sustituto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo