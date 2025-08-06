“Decisión tomada”: Jafet Soto ya habría definido el futuro de Pablo Salazar tras la derrota de Herediano vs Diriangén

El inicio de temporada para el Club Sport Herediano ha estado lejos de lo esperado. La reciente derrota 4-2 ante Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana, no solo generó preocupación por lo mostrado en cancha, sino que avivó los rumores sobre la posible salida del técnico Pablo Salazar, quien apenas suma cuatro partidos dirigidos con el primer equipo rojiamarillo.

Salazar, que asumió el cargo como parte de una apuesta por la continuidad interna y el conocimiento del club, ha tenido un arranque complicado. Su debut oficial fue con una derrota ante Alajuelense en la final de la Supercopa, a lo que se sumó un empate 1-1 frente a Guadalupe en el inicio del Torneo de Apertura 2025 y ahora este revés internacional que encendió las alarmas dentro y fuera del camerino.

En medio del revuelo por los malos resultados, medios nacionales reportaron que en la dirigencia florense ya se analiza la continuidad del entrenador. Incluso, circularon imágenes y versiones sobre una reunión entre Jafet Soto, figura fuerte del club, y el gerente deportivo Gustavo Pérez, lo que aumentó la especulación sobre un posible cambio en el banquillo.

Jafet Soto y Herediano ya tomaron una decisión

Según se dio a conocer en Radio Columbia, la Junta Directiva de Club Sport Herediano ya tuvieron una reunión y en la que no se dudó en decidir que el entrenador Pablo Salazar no seguirá en el equipo, por lo que solamente habría que comunicarle y hacer el anuncio oficial.

“Estamos analizando. En este momento estamos conversando sobre el juego. Hubo muchos errores. Queremos un análisis completo de lo que ha venido sucediendo para poder tomar decisiones“, dijo Gustavo Pérez, gerente deportivo del club.

De darse la salida de Salazar, sin duda alguna el principal candidato para tomar su puesto es el presidente Jafet Soto, como lo ha hecho las últimas veces que ha sido cesado un entrenador, aunque se menciona que se analizan más carpetas.