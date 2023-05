Luego de tantas idas y vueltas, el propio Juan Luis Pérez confirmó que representará a la Selección Nacional de Nicaragua. Pero para que esto sucediera, el futbolista de 23 años antes debió hacer a un lado el proyecto que tanto lo sedujo: ser el futuro defensor titular de Costa Rica tal como le sucedió en su momento a Óscar Duarte, también de raíces pinoleras.

Por este motivo, Pérez llegó a rechazar llamados de Juan Vita, ex técnico de la Azul y Blanco, en 2021. Más adelante, Luis Fernando Suárez lo convocó a múltiples microciclos de la Tricolor, aunque jamás logró debutar y no volvió a ser citado desde diciembre del año pasado. La incertidumbre lo empujó a tomar una decisión, no sin antes consultar a dos veteranos de mil batallas.

Según dio a conocer La Prensa, el defensor de la Liga Deportiva Alajuelense platicó con sus compañeros Celso Borges y Bryan Ruiz, ya retirado, sobre el tema. Y el consejo que le dieron ambos fue que aceptara el llamado de Nicaragua, pues en la zaga de Costa Rica hay mucha competencia y tendría que seguir esperando una oportunidad que nadie sabe cuándo llegaría.

“Lo pensé y siento que voy a tener más rodaje internacional, voy a mostrarme más, vamos a estar más enfocados en todo lo que uno quiere. Nicaragua está en Copa Oro y la Liga A de Naciones. La titularidad la decide uno, tiene que trabajar día a día para ganarse el puesto”, le dijo Pérez a ESPN, quien fue incluído en la prelista de Marco Antonio Figueroa para el torneo de Concacaf.

Pero además, la elección la terminó de tomar puertas para adentro y motivado por sus raíces, según le detalló a La Teja: “Yo ya lo había pensado, luego hablé con mi esposa dos meses atrás, analicé las cosas y entonces tomé una decisión con la que estoy tranquilo (…) Mi papá es de allá y siempre voy, es un país que me gusta mucho. Es una decisión muy difícil que tomé, pero así es esto y vamos a representarlo con todo al país de Nicaragua”.