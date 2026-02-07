“No les interesa”: Motagua envuelto en nueva polémica con decisión que en Honduras no entienden

Las últimas semanas de Motagua han sido llenas de rumores, conflictos y hasta la supuesta renuncia de Javier López como entrenador del Ciclón Azul, información que fue filtrada a los medios en Honduras.

Ante esa situación, Motagua tomó la polémica decisión de no atender a los medios de comunicación. Ni futbolistas, ni cuerpo técnico fue autorizado para brindar declaraciones previo al juego ante el Victoria.

Esa decisión provocó la molestia del periodista Julio Núñez de Deportes TVC, quien reclamó el silencio de Motagua que evita la promoción del fútbol en Honduras.

“¿De Motagua no habló nadie? No les interesa promover el espectáculo. ¿Qué pasa que no habla nadie?”, comenzó diciendo Núñez en el programa Fútbol A Fondo.

Por otro lado, Núñez consideró que al Ciclón Azul no le debe interesar lo que piensan los periodistas de Honduras; sino que la información del club llegue al mayor número de personas.

“A Motagua no le debe interesar lo que pensemos los periodistas, le debe interesar el mensaje que llegue a millones de hondureños. Es difícil mercadear los partidos”, cerró.

El “cisma” que vive Motagua

Entre tanto, Fútbol Centroamérica conoció que Javier López habría tenido una extensa plática con Emilio Izaguirre durante la semana en la que expuso sus intenciones de abandonar la institución azul.

Pero tras la filtración de la información, el propio entrenador español tuvo que salir a apagar “el fuego de la polémica”, asegurando que se trata de acercamientos para su renovación.