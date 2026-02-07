Roger Rojas sentencia a Dereck Moncada, toda Honduras queda impactada con lo que dice y lo que le deja claro a Olimpia

El rendimiento de Dereck Moncada está llamando la atención de todos en Honduras. El joven de 18 años anotó un doblete y ya suma cuatro goles en cuatro partidos con el Inter de Bogotá en la primera división de Colombia.

Esas cifras, al ser un fichaje reciente, también sorprenden a ex jugadores como es el caso de Roger Rojas, quien no pudo evitar reaccionar al buen momento que atraviesa Moncada en sudamérica.

ver también Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta en Concachampions 2026

Rojas es una voz autorizada para hablar de goles. El exjugador destacó en Olimpia y también en su paso por Alajuelense en Costa Rica.

A través de su cuenta de X, Roger Rojas envió un contundente mensaje y destacó como buena la decisión de Dereck Moncada de seguir su carrera en el exterior tras decidir no renovar su contrato con Olimpia.

Rojas también señaló que la primera división de Colombia está en el top 10 de las mejores ligas del mundo, por lo que hace más valioso el rendimiento mostrado por el joven futbolista.

ver también “0824 en la casa”: Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente para hacer goles

“Excelente decisión la de Dereck Moncada, irse al extranjero. Está en una buena etapa de su carrera para seguir aprendiendo. Y qué mejor que en el top ten (10) de las mejores ligas del mundo”, dijo Rojas en su cuenta oficial de X.

Publicidad

Publicidad

Precio de Dereck sube como la espuma

Durante su paso con Olimpia, el precio de Dereck Moncada alcanzó los 175 mil euros, pero tras ser fichado por el Necaxa de México y cedido al Inter de Bogotá su precio ya ronda los 400 mil euros, según las cifras de Transfermarkt.