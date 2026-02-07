Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Roger Rojas sentencia a Dereck Moncada, toda Honduras queda impactada con lo que dice y lo que le deja claro a Olimpia

Dereck Moncada ya suma cuatro goles en la liga de Colombia y Roger Rojas mandó un contundente mensaje al ex Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Roger Rojas es una voz autorizada para hablar de fútbol en Honduras tras su destacado paso en Honduras y también en Costa Rica.
Roger Rojas es una voz autorizada para hablar de fútbol en Honduras tras su destacado paso en Honduras y también en Costa Rica.

El rendimiento de Dereck Moncada está llamando la atención de todos en Honduras. El joven de 18 años anotó un doblete y ya suma cuatro goles en cuatro partidos con el Inter de Bogotá en la primera división de Colombia.

Esas cifras, al ser un fichaje reciente, también sorprenden a ex jugadores como es el caso de Roger Rojas, quien no pudo evitar reaccionar al buen momento que atraviesa Moncada en sudamérica.

Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta en Concachampions 2026

ver también

Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta en Concachampions 2026

Rojas es una voz autorizada para hablar de goles. El exjugador destacó en Olimpia y también en su paso por Alajuelense en Costa Rica.

A través de su cuenta de X, Roger Rojas envió un contundente mensaje y destacó como buena la decisión de Dereck Moncada de seguir su carrera en el exterior tras decidir no renovar su contrato con Olimpia.

Rojas también señaló que la primera división de Colombia está en el top 10 de las mejores ligas del mundo, por lo que hace más valioso el rendimiento mostrado por el joven futbolista.

“0824 en la casa”: Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente para hacer goles

ver también

“0824 en la casa”: Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente para hacer goles

“Excelente decisión la de Dereck Moncada, irse al extranjero. Está en una buena etapa de su carrera para seguir aprendiendo. Y qué mejor que en el top ten (10) de las mejores ligas del mundo”, dijo Rojas en su cuenta oficial de X.

Publicidad

Precio de Dereck sube como la espuma

Durante su paso con Olimpia, el precio de Dereck Moncada alcanzó los 175 mil euros, pero tras ser fichado por el Necaxa de México y cedido al Inter de Bogotá su precio ya ronda los 400 mil euros, según las cifras de Transfermarkt.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta
Honduras

Mientras Olimpia solo hizo dos fichajes, América confirma esta noticia previo a la vuelta

“Liga tan exigente”: Olimpia confirmó su salida y rechazó fichar por equipo de Costa Rica por este motivo
Honduras

“Liga tan exigente”: Olimpia confirmó su salida y rechazó fichar por equipo de Costa Rica por este motivo

Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente
Honduras

Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente

El dato negativo del futbol de El Salvador que provoca preocupación en El Bolillo Gómez
El Salvador

El dato negativo del futbol de El Salvador que provoca preocupación en El Bolillo Gómez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo