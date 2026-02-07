Récord absoluto: Costa Rica le hizo 26 goles a las Islas Vírgenes Británicas y logró algo nunca antes visto en Concacaf

La Selección de Costa Rica inició su camino premundialista rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar alcanzando una marca nunca antes vista en la historia de Concacaf.

Luego de vapulear a las Islas Turcas y Caicos 9-0 en el debut, se sabía que los dirigidos por Randall Azofeifa no tendrían mayores problemas para imponerse ante la débil selección de las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, lo que nadie podía prever era el inaudito marcador final con el que la Tricolor selló la victoria.

Una paliza inimaginable

Apenas a los 50 segundos de juego, el centrocampista manudo Santiago Quirós rompía el cero con una volea desde fuera del área, y desde ahí comenzó un vendaval ofensivo imparable.

Solo en los primeros 45 minutos, la Sele Sub-17 ya ganaba 17-0, con hat-trick del propio Quirós, Akenai Samuels y Paul González, además de un póker de Ethan Barley. En el complemento los ticos bajaron un poco la intensidad, pero nunca dejaron de atacar y terminaron firmando un histórico 26-0.

Récord inédito en Concacaf

Con este resultado, la Costa Rica de Randall Azofeifa logró la mayor goleada registrada a nivel de selecciones en la historia de Concacaf, superando el 22-0 que Estados Unidos le había propinado a Islas Vírgenes Estadounidenses el 10 de febrero de 2025, también en un contexto eliminatorio juvenil.

Fue un duelo absolutamente desparejo, pero destaca el espíritu competitivo del conjunto costarricense, que eligió respetar al rival de la única manera posible: jugando al máximo nivel y sin especular con el resultado.

Del otro lado también merece reconocimiento la actitud de los juveniles caribeños, que pese a la dura goleada mantuvieron la compostura y evitaron caer en roces o acciones antideportivas.