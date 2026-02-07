Machillo Ramírez sorprendido: tres joyas de Alajuelense se meten en el radar de Concacaf de la forma menos esperada

Este domingo 7 de febrero ocurrió un hecho histórico para el fútbol de Concacaf: la Selección Sub-17 de Costa Rica firmó la mayor goleada registrada en un partido internacional dentro de la Confederación.

Bajo el mando de Randall Azofeifa, los ticos vapulearon ¡26-0! al débil combinado de las Islas Vírgenes Británicas en el marco de la clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Tweet placeholder

ver también Récord absoluto: Costa Rica le hizo 26 goles a las Islas Vírgenes Británicas y logró algo nunca antes visto en Concacaf

El CAR pisa fuerte en la Tricolor

Además del resultado inédito, lo que más llamó la atención fue la fuerte presencia del semillero de Liga Deportiva Alajuelense en la goleada. De los 26 tantos, 17 fueron obra de futbolistas formados en el Centro de Alto Rendimiento de Turrúcares.

Ethan Barley, Akenai Samuels, Santiago Quirós, Rachith Sáenz, Kyan McDonald, Marshal Araya y Johan Quesada, todos ellos cachorros rojinegros, se repartieron buena parte de los tantos, mientras que el máximo artillero de la jornada fue Paul González, de Municipal Liberia, con cinco goles.

Una Selección con sangre rojinegra (Fedefútbol).

Publicidad

Publicidad

Entre los manudos, los que tuvieron el mayor impacto en el marcador fueron Barley, Samuels y Quirós: los dos primeros firmaron sendos pókers, y el tercero se despachó con un triplete.

Las tres joyas que ya dan que hablar en Concacaf

Ethan Barley, centrodelantero de 16 años, es una de las promesas más sobresalientes del fútbol nacional. El potente “9” del CAR ya registra un gol con el primer equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez, y a nivel internacional fue uno de los mejores jugadores de La Sele en el último Mundial Sub-17.

Publicidad

Incluso la propia página oficial de Concacaf destacó recientemente una de sus anotaciones ante Islas Turcas y Caicos con el mensaje: “El manual del 9 tico, by Ethan Barley”.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Akenai Samuels, veloz extremo categoría 2009, también empieza a consolidarse como una de las grandes joyas de la cantera manuda. Fue el máximo goleador del Torneo UNCAF FIFA Forward que sirvió como preparación para el premundial, y en junio de 2023 fue reconocido por UNAFUT como el mejor jugador del campeonato Sub-14.

Akenai Samuels arrasó en el Torneo UNCAF (Fedefútbol).

Publicidad

Publicidad

A eso se le suman dos títulos nacionales consecutivos con la Sub-17, incluyendo un golazo en la final del Clausura 2025 ante Santa Ana. Como dato curioso, es primo segundo de Joel Campbell, actual portador de la dorsal número 10 de la Liga.

Tweet placeholder

Publicidad

Santiago Quirós, pese a su triplete ante Islas Vírgenes Británicas, no actúa como delantero. El juvenil cartaginés de 16 años es un mediocampista con mucha llegada al área, que ya había marcado un doblete en el 9-0 frente a Turcas y Caicos.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Rashir Parkins habla por primera vez del calvario que vive en Alajuelense con la lesión que aún no lo deja volver: “Me inyectaba para el dolor”

Quirós ya sabe lo que es debutar como profesional: lo hizo con Club Sport Cartaginés en la goleada 8-1 ante Verdes FC por la Copa Centroamericana 2025, y desde principios de 2026 forma parte del proyecto de Alajuelense.