Diego Vásquez confiesa las complicaciones que ha tenido en Real Estelí

El Real Estelí vive un momento de transición en el Torneo Clausura 2026, marcado por la salida del histórico Otoniel Olivas y la llegada del argentino Diego Martín Vásquez, un técnico con recorrido en Honduras pero que venía de un paso irregular por Guatemala. El cambio de mando generó expectativas, aunque los resultados no han sido del todo consistentes en este nuevo ciclo.

ver también ＂Equivale a cinco＂: Diego Vázquez destruye al Olimpia y dice lo que todos en Motagua piensan de los 40 títulos en Honduras

El llamado “tren del norte” logró recientemente cortar una racha negativa sin victorias tras imponerse 3-2 a Sébaco, un triunfo que no solo significó un respiro en lo anímico, sino también una oportunidad para mantenerse en la pelea por la parte alta de la tabla. Este resultado vuelve a meter presión al líder, conocido como el cacique, en una recta final que promete emociones.

Diego Vásquez defiende su proceso

El estratega argentino no esquivó el análisis del momento que atraviesa el equipo y explicó las dificultades que ha enfrentado desde su llegada. “Después de la Fecha FIFA no volvimos igual, tocó volver a empezar y conectar a los jugadores”, señaló, haciendo énfasis en el impacto que tuvo la salida de múltiples futbolistas convocados a sus selecciones y en especial la de Nicaragua.

Vásquez también destacó que el proceso aún está en construcción, apelando a la paciencia en un proyecto que apenas suma tres meses de trabajo. “En el fútbol nadie llega con una varita mágica y cambia todo en tres meses… con seguridad vamos a ir mejorando de forma paulatina”, afirmó, dejando claro que el enfoque está en el crecimiento progresivo del equipo.

A pesar de las críticas, el técnico resaltó una mejora en comparación con el torneo anterior, subrayando que el club logró clasificar directo a semifinales, evitando el repechaje. Este dato es utilizado como argumento para respaldar la evolución del plantel bajo su gestión, aunque el entorno exige resultados más contundentes.

En lo numérico, Real Estelí se mantiene en la segunda posición con 36 puntos, una ubicación que le permite seguir en la pelea por el liderato. El cierre de la fase regular será clave para consolidar su candidatura al título y recuperar la confianza de su afición.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Estelí da el gran golpe del mercado en Nicaragua y confirma el refuerzo que nadie imaginaba: ＂Liderazgo y jerarquía＂

El próximo reto será ante Matagalpa, en un duelo correspondiente a la última jornada, donde el equipo buscará confirmar su levantada. Más allá de los cuestionamientos, en Estelí el mensaje es claro: hay proceso, hay trabajo y hay ambición, con la mirada puesta en conquistar nuevamente el protagonismo en el fútbol nicaragüense.