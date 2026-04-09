José Giacone pide ayuda a FIFA para demandar a equipo de Centroamérica

El entrenador argentino José Giacone, actual estratega del CS Herediano, ha encendido la polémica en el fútbol centroamericano tras presentar una demanda ante la FIFA por presunto incumplimiento de pagos. La acción legal va dirigida contra el Diriangén FC, institución con la que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera.

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El propio Giacone confirmó la existencia del proceso, aunque evitó profundizar en detalles debido a que la investigación sigue en curso. “Sí, es cierto. Hay un proceso y vamos a esperar a que se resuelva”, declaró, dejando claro que el caso ya está en manos de los organismos correspondientes.

Junto a él, su hermano Diego Giacone también forma parte de la demanda, reforzando la postura del cuerpo técnico. Ambos reclaman el pago de salarios y premios pendientes, situación que habría generado el quiebre definitivo en la relación con el club nicaragüense.

Un conflicto tras el éxito

La controversia contrasta con el exitoso paso de Giacone por el equipo del “Cacique”, donde conquistó cinco títulos, incluyendo campeonatos nacionales y la Copa Primera. Su gestión dejó una huella importante en la institución, tanto en resultados como en protagonismo dentro del fútbol local.

Sin embargo, tras su salida en diciembre de 2025, comenzaron a surgir señales de conflicto. Las diferencias económicas habrían sido determinantes, especialmente por la falta de acuerdos en torno a los pagos adeudados, lo que terminó por llevar el caso a instancias internacionales.

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La situación no solo involucra al cuerpo técnico, ya que también se ha revelado que al menos cinco jugadores del club estarían en una situación similar, esperando soluciones por salarios y premios pendientes. Mientras tanto, el caso sigue su curso en la FIFA, a la espera de una resolución que podría sentar un precedente en la región.

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