“Primera vez”: Concacaf confirma la noticia que Olimpia puede presumir ante el América en Concachampions 2026

Olimpia arranca esta noche su serie de primera ronda de la Concachampions 2026 recibiendo al América de México.

Los dirigidos por Eduardo Espinel buscan sacar una buena ventaja para en la vuelta llegar con posibilidades de eliminar a uno de los más ganadores del torneo.

Las Águilas tienen 7 títulos, mientras que Olimpia tiene 2, algo que podrá presumir ante los ojos de Concacaf esta noche en el Nacional Chelato Uclés.

Olimpia lo va a presumir por primera vez

Y es que “Olimpia regresa a la Concacaf Champions Cup por primera vez desde 2023. Los albos se habían ausentado por malos resultados y nadie de Honduras puede presumir tener títulos del torneo.

Eso significa que por fin utilizará el nuevo parche con el número de títulos de Concachampions”, que son 2, indicaba TDTV, medio hondureño.

El partido arranca a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Olimpia saldrá con todo en busca de una victoria.

