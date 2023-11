En medio de la previa de la final de la Copa Centroamericana 2023 entre Real Estelí y Alajuelense, Byron Bonilla dio una entrevista en la que habló de todo. El futbolista del Tren del Norte hizo foco en su paso por Costa Rica y lo que tuvo que sufrir.

El futbolista pinolero le contó a ESPN que sufrió de diferentes actos de xenofobia desde muy chico. Tanto afuera como adentro del campo de juego, el jugador fue blanco de ataques por su nacionalidad y contó como lo afectó.

“Tuve personas muy buenas que trataron de hacerme destacar, pero otras que me humillaron, me trataron mal, que todo lo que pasaba con los nicaragüenses en Costa Rica tuve que vivirlo de la manera más fea“, comenzó declarando Bonilla.

Y reveló lo que le provocaba esto: “Me afectó mucho, para un niño que va a la escuela y desde sus primeros días lo siente, es algo fuerte, la verdad me apoyé, no sabía lo que iba a pasar conmigo, pero siempre tuve la mentalidad de que a pesar de que me pasara algo, verle el lado positivo de las cosas”.

¿Cuáles eran las frases xenófobas que recibía Byron Bonilla en Costa Rica?

Byron Bonilla contó lo que sufrió en Costa Rica: “Me decían de todo: ‘Nica regalado’, que no venía acá a hacer nada, que no sabía jugar fútbol, me humillaban porque no tuve escuela de fútbol, tuve mucha humillación”.

Además, contó como cambió todo ahora que es una figura del fútbol centroamericano: “Muchos de esos compañeros que me decían: ‘Nica regalado’ ahora me piden cambiar la camisa, imagínese. No le tengo rencor a nadie, le enseñé eso a mis hijas, que no hay nadie lo suficientemente importante para guardarle rencor”.

Pese a todo lo que vivió en tierras ticas, Byron se mostró muy agradecido con el país que lo alojó por muchos años: “Costa Rica es mi casa, amo Nicaragua, mi país está por encima de todo, pero Costa Rica es mi casa. Mis hijas son ticas”.

¿Byron Bonilla regresará al fútbol de Costa Rica?

Byron contó que, pese a su buen momento en Real Estelí, no descarta jugar de nuevo en Costa Rica: “Las puertas siguen abiertas, en el Real Estelí no me cierran las puertas a volver a salir si es atractiva”.

