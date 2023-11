El defensa de la Liga Deportiva Alajuelense, Giancarlo González, mantiene la calma ante el recurso presentado por el Club Sport Herediano. Lo que buscan los directivos del Team es sancionarlo por, supuestamente, incitar al jugador Fernán Faerron durante un juego disputado el 28 de octubre.

Los florenses alegan que Pipo hizo un comentario y un gesto de lanzar un beso a Faerron cuando este fue expulsado. De esta manera, esperan que el futbolista de la Liga reciba el mismo castigo que terminó sufriendo su jugador en el partido del mes pasado.

El recurso presentado por Herediano está en proceso de discusión. En estos días, Alajuelense podrá presentar su descargo ante el Tribunal Disciplinario. A pesar de esta situación, Giancarlo González se mantiene tranquilo y evita que el asunto cobre más importancia.

¿Qué dijo Giancarlo González sobre el pedido de Herediano para que sea sancionado?

Giancarlo González rompió el silencio y declaró ante la prensa: “Simplemente cuando salgo a la cancha, salgo a defender los colores de la Liga y a hacer mi trabajo. Se habla mucho de la apelación, pero la Liga ya tiene sus recursos en ese sentido“.

Respecto a otra apelación relacionada con una supuesta infracción de Luis Paradela a González durante un juego contra el Saprissa, Giancarlo González prefirió no entrar en detalles. El Tribunal Disciplinario ya desestimó esa apelación, pero el defensor prefirió no comentar sobre el tema y afirmó: “Los caballeros no tienen memoria y lo que sucede en la cancha se queda en la cancha“.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Giancarlo González se encuentra enfocado en su próximo partido, cuando la Liga Deportiva Alajuelense reciba a Grecia este miércoles a las 18:00. Cualquier asunto fuera del terreno de juego no es su principal preocupación en este momento.

Será un partido importante para los Manudos, ya que, no quieren perderle pisada al líder, Saprissa. Un triunfo los podría dejar a tan solo un punto con un partido más disputado. Veremos como le va a los dirigidos por Andrés Carevic en el encuentro a disputar en el Morera Soto.

