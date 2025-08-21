Es tendencia:
Honduras confirma la noticia que Concacaf y Nicaragua estaban deseando oír, pero viene con polémica

Nicaragua ya conoce la noticia que esperaba de Honduras para la Eliminatoria, pero viene con polémica que alegan desde Honduras.

Nicaragua ya tiene confirmado de Honduras una de lass noticias que esperaba.
La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial una noticia queConcacaf y Nicaragua estaban esperando para las Eliminatorias.

Julián Martínez recibe la notificación que Honduras y Vinicius tanto estaban esperando en el Alverca FC de Portugal

La escuadra pinolera ya sabe lo que pasará para el encuentro del 09 de septiembre en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La noticia que Honduras le confirma a Concacaf y Nicaragua

Luego del debut contra Haíti, Honduras va a recibir a Nicaragua y confirmó el precio de la boletería para cada uno de las localidades.

Lo que no esperaban en FFH es que la afición comenzara a criticar de forma polémica el alto valor de cada entrada.

Precios confirmados para el Honduras vs Nicaragua

Estadio Nacional, Tegucigalpa

SOL: 500 LPS

SOMBRA: 800 LPS

SILLA 2,000 LPS

Lo que se confirmó es que se pusieron a la venta 22,754 boletos. Se podrán adquirir por las tiendas TENGO.

Futbolista hondureño denuncia ante FIFA a equipo de Centroamérica y esto es lo que pide

El encuentro está programado para las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés. Tanto Honduras como Nicaragua sueña con el pase al Mundial 2026.

