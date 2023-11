Se cumplirá casi una semana de la hazaña de Real Estelí al clasificarse a la final de la Copa Centroamericana 2023. Aun así, continúan revelándose algunas anécdotas de ese compromiso frente al Club Atlético Independiente en las semifinales del certamen.

Uno de los que habló, fue Bancy Hernández, quien convertiría el primer tanto de El Tren del Norte en ese partido de vuelta contra los panameños. El volante reveló que, previo al inicio del encuentro, el plantel vio el video en el que el periodista, José Miguel Domínguez, aseguraba que los nicaragüenses “jugaban con pelotas cuadradas”.

“Eso fue una falta de respeto para el país, la institución y nosotros. Venimos haciendo un buen trabajo, y eso que dijo el periodista nos motivó a callar bocas. Eso es para que el día de mañana no se subestime a ningún país como nosotros. Ojalá y Dios quiera, sigamos de esa misma manera”, manifestó Hernández.

“El video nos llegó y dijimos que íbamos a responder en el campo, ahora no sé el periodista qué opinión tendrá. Dice que jugamos con pelotas cuadradas y mira los que juegan con pelotas cuadradas donde están. Estamos en una final y gracias a Dios se nos dio la oportunidad”, agregó.

Cabe destacar que al final del partido en el que Real Estelí eliminó al Club Atlético Independiente, distintos fanáticos del club nicaragüense respondieron al periodista. Sin embargo, este, procedió a postear otro video en el que afirmaba que iba con El Tren del Norte en el duelo con Alajuelense.

¿Qué dijo el periodista panameño sobre Real Estelí?

“No los he visto y me imagino que todavía utilizan las pelotas cuadradas. Con el respeto que se merecen, el Real Estelí de Nicaragua no puede sacar petróleo del Rommel Fernández. CAI tiene que eliminarlo, humillarlo, sacarlo de semifinales y meterse a la final. El CAI tiene la obligación”, expresó el comunicador previo al duelo.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana?

Real Estelí y Alajuelense disputarán el primer capítulo de la final el 28 de noviembre, mientras que la vuelta se jugará el 5 de diciembre. Cabe destacar que, al estar mejor posicionada en el ranking, la Liga definiría la serie en el Estadio Alejandro Morera Soto. La ida sería en el Estadio Independencia.

