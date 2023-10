¿Por qué no convocó a Byron Bonilla? DT de Nicaragua da inesperada respuesta

Mientras prepara los compromisos de la Selección de Nicaragua contra Montserrat por la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-24, Marco “El Fantasma” Figueroa se negó a aclarar la polémica de su última convocatoria: la ausencia de Byron Bonilla, quien renunció a la Azul y Blanco de forma sorpresiva.

Su respuesta fue tan tajante como inesperada: “Sin comentarios”. Los periodistas que asistieron al Media Day insistieron, consultándole al entrenador chileno si había algún argumento futbolístico o de índole personal para no llamarlo. Pero la respuesta volvió a ser la misma, una y otra vez.

“Yo vengo a hablar de la Selección, no vengo a hablar de un jugador en específico (…) Quiero hablar de otras cosas, porque hay que darle respeto a los veintitrés jugadores que están convocados y el compromiso que se debe a los dos partidos que tenemos. Sigan especulando lo que ustedes quieran”, esgrimió Figueroa.

Además, añadió: “No hay versión oficial. Simplemente no quiero tocar el tema. Él renuncia, temas personales… no sé cómo lo ha tomado porque nosotros no hemos tenido contacto”. Al final, Figueroa hizo una cuenta regresiva: si los cuestionamientos sobre el tema seguían, dijo que se iría de la conferencia.

Pese a que hay otros futbolistas ofensivos que han tenido menos minutos y un rendimiento inferior al de Bonilla en Liga Primera y Copa Centroamericana, como Widman Talavera (Real Estelí) o Luis Fernando Coronel (Diriangén), Figueroa aclaró que la decisión de llamarlos es meramente “de gusto personal”.

¿Por qué Byron Bonilla se retiró de la Selección de Nicaragua?

Si bien no hay una versión oficial, La Prensa habló con alguien cercano a la Azul y Blanco, quien aseguró que habría habido varios cruces entre “El Fantasma” y su ayudante, Andrés Felipe Rozo, con Bonilla: “Los que responden o cuestionan cualquier cosa no los vuelven a llamar”, le dijeron al citado medio.

¿Cuál fue el último partido de Byron Bonilla con la Selección?

La última vez que el futbolista de 30 años vistió la camiseta pinolera fue el 11 de septiembre. Jugó 45 minutos en la goleada 5-1 sobre Barbado, por la segunda jornada de la Liga de Naciones 2023-24: los goles fueron de Ariagner Smith, Juan Luis Pérez Jacob Montes y Jaime Moreno por partida doble.