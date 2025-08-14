Luto en Diriangén: la muerte de un histórico que golpea al club y al fútbol de Nicaragua

Diriangén atraviesa un momento de suma tristeza debido a una enorme pérdida para el fútbol de Nicaragua. Murió Manuel Salvador Esquivel Acevedo, pionero del fútbol femenil y formativo en el país. Tenía 78 años y falleció este miércoles por la noche, motivo de un infarto.

Diriangén está de luto por la muerte de Manuel Esquivel, un pionero en Nicaragua.

Esquivel fue fundador del equipo femenino de Cacique Diriangén. En Diriamba lo conocían como “Cabo”, y le estaban agradecidos por sus grandes aportes. Fue un pionero en lo femenil y juvenil, además de ser dirigente del equipo masculino.

Se lo despide con tristeza. Era muy apreciado por sus aportes al fútbol en general, como destinar gran parte de su salario a comprar los uniformes de las futbolistas y cubrirles otros gastos. Lo mismo hacía con las divisiones menores del Cacique.

Diriangén de luto por Manuel Esquivel: su ejemplar trabajo como dirigente del club

Manuel Esquivel fue de esos dirigentes deportivos que marcaron un hito para la comunidad de Nicaragua. No solamente fue importante para el equipo que eligió representar, sino que su aporte afectó positivamente casi a la totalidad del fútbol.

Esquivel formó parte de la directiva de Diriangén en la Liga Primera. En principio, fue durante la primera etapa presidida por Danilo Abud. Fue entre 2002 y 2007, con los bicampeonatos de las temporadas 2004/05 y 2005/06 sobre sus espaldas.

Manuel Esquivel posa a la derecha de un equipo de juveniles de Diriangén (Foto: La Prensa).

Sin embargo, siempre se lo recordará más por su enorme aporte al fútbol femenil, con el que logró cosechar varias alegrías y excelentes resultados internacionales, en especial entre los años 2010 y 2015. El club extendió el pésame a su familia.