Ante los ojos de la Concacaf: Municipal recibe un castigo que nadie vio venir en Guatemala

Municipal no solo tiene en mente su crucial partido de esta noche ante el Real España por la Copa Centroamericana, sino que también recibió una noticia inesperada por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional. El ente sancionó al club escarlata con una multa de Q15,000.00 (quince mil quetzales exactos) tras los incidentes ocurridos en el Clásico contra Comunicaciones disputado el pasado domingo en el estadio de El Trébol.

La resolución fue anunciada luego del informe de Karen Barrios, comisario del encuentro, quien detalló que durante el compromiso algunos aficionados lanzaron objetos al terreno de juego. Este tipo de acciones está estrictamente prohibido por el reglamento de competencia y es considerado un acto que atenta contra la seguridad de jugadores, árbitros y público.

Además de la sanción económica, el Órgano Disciplinario instó a Municipal a identificar a los responsables de los incidentes. En caso de lograrlo, el club deberá impedir su ingreso al estadio Manuel Felipe Carrera durante los próximos dos años, una medida que busca prevenir la repetición de este tipo de comportamientos en futuros compromisos.

Municipal suma un problema más

La noticia llega en un momento decisivo para el equipo dirigido por Mario Acevedo que esta noche, a partir de las 20:00 horas, recibirá al Real España por la tercera fecha de la Copa Centroamericana. Los escarlatas se juegan gran parte de sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y no pueden permitirse distracciones extradeportivas.

En el certamen local, Municipal se mantiene en la tercera posición del Torneo Apertura 2025 con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Su siguiente reto en Liga Nacional será este sábado a las 11:00 horas, cuando visiten a Malacateco en el estadio Israel Barrios, un escenario siempre complicado para cualquier visitante.

Mientras tanto, la hinchada espera que el plantel logre aislarse de este revés administrativo y responda en el terreno de juego. El objetivo inmediato es vencer a Real España, asegurar la clasificación en la Copa Centroamericana y mantener el impulso necesario para pelear por el liderato en el campeonato nacional.