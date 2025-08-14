Lo lamenta el Fantasma Figueroa: Real Estelí da noticia que preocupa a la Selección de Nicaragua

Real Estelí afrontará un duelo clave en la Copa Centroamericana sin una de sus principales apuestas para la temporada. El club nicaragüense confirmó que Matías Belli, su fichaje estrella, no podrá debutar esta noche frente a Xelajú MC debido a que aún no ha sido inscrito para el certamen regional.

Belli, quien llegó con grandes expectativas y como refuerzo de lujo para el “Tren del Norte”, lleva varios días entrenando con el equipo, pero no ha logrado completar la documentación necesaria para ser habilitado. Esta situación ha generado cierta frustración en la afición, que esperaba verlo en acción lo antes posible.

El duelo ante Xelajú MC es determinante para las aspiraciones de Real Estelí en la Copa Centroamericana, ya que el equipo necesita sumar para mantenerse con vida en la competencia. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas en ataque y mediocampo ante la ausencia de su nuevo referente.

La llegada de Belli había sido celebrada como un golpe de autoridad en el mercado centroamericano, dado su talento y experiencia internacional. Su incorporación busca elevar el nivel competitivo del conjunto norteño y aportar jerarquía en momentos clave.

Matías Belli preocupa a Nicaragua

Desde el club se asegura que la situación de Belli podría resolverse en las próximas semanas, lo que le permitiría no solo reforzar al equipo en la Liga Primera, sino también llegar con ritmo competitivo a la Selección de Nicaragua, que afrontará partidos decisivos en la Eliminatoria Mundialista.

Belli es uno de los elementos que Marco Antonio El Fantasma Figueroa tiene como estandartes rumbo al Mundial 2026, por lo que espera que pueda comenzar a jugar para que pueda tener ritmo futbolístico de cara a la Fecha FIFA de septiembre.