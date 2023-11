Este jueves, Real Estelí consiguió una histórica clasificación hacia la final de la Copa Centroamericana 2023. Tras superar al Club Atlético Independiente, los nicaragüenses avanzaron hacia la etapa decisiva del torneo, en la que se medirán a Alajuelense.

Con anotaciones de Bancy Hernández y Arley Bonilla, El Tren del Norte igualó 2-2 en la vuelta jugada en el Estadio Rommel Fernández. Sin embargo, la ventaja conseguida en la ida, (1-0) les terminó dando el boleto al encuentro por la copa.

Real Estelí se engrandece en redes sociales

Y tras finalizar el partido, las celebraciones de Real Estelí no se ausentaron en redes sociales. Incluso, aprovecharon para dejarle un mensaje al periodista panameño, José Miguel Domínguez, quien antes del compromiso, afirmó que en Nicaragua “jugaban con pelotas cuadradas”.

“No los he visto y me imagino que todavía utilizan las pelotas cuadradas. Con el respeto que se merecen, el Real Estelí de Nicaragua no puede sacar petróleo del Rommel Fernández. CAI tiene que eliminarlo, humillarlo, sacarlo de semifinales y meterse a la final. El CAI tiene la obligación”, expresó el comunicador previo al duelo.

Por esta misma razón, El Tren del Norte se manifestó en redes sociales, respondiendo: “@Chepebomba ahí quédate con tus pinches pelotas cuadradas, que nosotros nos vamos con el boleto a la final”, junto a una imagen de pelotas cuadradas en el Rommel Fernández.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Centroamericana?

Real Estelí y Alajuelense disputarán el primer capítulo de la final el 28 de noviembre, mientras que la vuelta se jugará el 5 de diciembre. Cabe destacar que, al estar mejor posicionada en el ránking, la Liga definiría la serie en el Estadio Alejandro Morera Soto. La ida sería en el Rommel Fernández.

¿Cuál es el premio económico que estará en juego?

Además de la trascendencia deportiva, el otro aliciente importante que supone conquistar la primera edición de la Copa Centroamericana es que el campeón se embolsará $200 mil dólares y el subcampeón se llevará $80 mil.

