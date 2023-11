Real Estelí está ante una gran oportunidad de seguir haciendo historia en algunas horas. Esto tiene que ver con que el jueves 2 de noviembre enfrentará a CAI por la vuelta de las semifinales en la Copa Centroamericana 2023.

Los nicaragüenses tendrán ese compromiso en Panamá, aunque su visita no fue nada perfecta al menos en la preparación. La situación desfavorable en cuestión es que el plantel de Real Estelí no pudo hacer el reconocimiento habitual del estadio en el que competirá.

CONCACAF determinó que eso no sería posible por las condiciones en la que se encuentra el Rommel Fernández. La sede para tan importante partido no pudo ser visitada por Real Estelí debido a que las lluvias añadieron fragilidad a un terreno que ya no estaba en gran condición.

Real Estelí se preparó en un terreno diferente

Siempre es importante para cualquier equipo que va de visita conocer las instalaciones del equipo rival. Sobre todo para afrontar una instancia tan importante como lo son estas semifinales, habiéndose impuesto 1-0 en la ida.

Ante la imposibilidad de hacer el reconocimiento de la habitual casa de la selección panameña, Real Estelí debió realizar sus entrenamientos en la cancha Luis Cascarita Tapia. Esto es indudablemente un paso atrás teniendo en cuenta que se refiere a un piso de césped sintético.

La buena novedad para que los fanáticos no se desanimen es que los jugadores de Real Estelí ya saben lo que es jugar en su próximo estadio. Allí se enfrentaron también a CAI por este certamen, aunque ese desafío fue en la fase de grupos.

Lo que no debería ser dejado de lado tampoco es que no fue una gran actuación en conjunto, al menos desde el resultado. En esa cita del 22 de agosto de este año CAI venció 2-1 a Real Estelí, pero esta será una ocasión muy diferente a la mencionada.