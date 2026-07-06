Fulo tuvo una buena actuación en la Copa del Mundo que despertó el interés de varios destinos por su fichaje.

La actuación de Cristian Martínez en el Mundial 2026 fue la mejor entre todos los futbolistas de la Selección de Panamá. Pese a las tres derrotas que sufrieron los Canaleros, Fulo recibió el premio al mejor jugador del partido en el juego contra Croacia.

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Este premio fue el primero que obtuvo un jugador de Panamá en una Copa del Mundo tras sus participaciones de 2018 y de la actual. Por este motivo, el mediocampista recibió varios intereses para salir del Ironi Kiryat Shmona de Israel.

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Desde Israel, confirman que el Corinthians estaría detrás de la contratación del futbolista canalero. El conjunto israelí lo dejará ir a cambio de 1.5 millones de dólares como cifra mínima. El equipo brasileño es uno de los más grandes de su país: fue campeón de la Copa Libertadores y es el último equipo de Conmebol que logró ganar el Mundial de Clubes. Lo hizo en el año 2012 tras vencer a Chelsea por 1-0.

Según dio a conocer el periodista Álvaro Martínez, la ficha de Cristian Martínez le pertenece en un 75% al equipo de Israel, mientras que el 25% restante es del Plaza Amador, que se vería beneficiado en caso de que exista una salida del mediocampista.

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Además del interés que hay en el Brasileirao, también lo siguen de cerca desde España y la MLS. El que lo quiere de Europa es el Deportivo La Coruña, equipo que ascendió a La Liga en la última temporada y se fijó en Fulo para encarar su nuevo proyecto.

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El periodista José Ángel Rodríguez comentó que más de un club de Estados Unidos tiene a Martínez en carpeta. Como ya tuvo experiencia en la MLS, Fulo se vería favorecido porque no necesitaría una adaptación en este caso.

En resumen

El mediocampista Cristian Martínez fue reconocido como el mejor jugador del partido en el duelo de Panamá contra Croacia en el Mundial 2026.

fue reconocido como el mejor jugador del partido en el duelo de Panamá contra Croacia en el Mundial 2026. El club Corinthians de Brasil lidera el interés por su fichaje, con una cotización mínima de 1.5 millones de dólares fijada por el Ironi Kiryat Shmona.

de Brasil lidera el interés por su fichaje, con una cotización mínima de 1.5 millones de dólares fijada por el Ironi Kiryat Shmona. El futbolista panameño también se encuentra en la mira del Deportivo La Coruña de España y de varias franquicias de la MLS.