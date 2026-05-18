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Mientras Panamá espera por la lista del Mundial 2026, estos 9 futbolistas ya entrenan con Christiansen

El 26 de mayo se dará a conocer la lista de los panameños que estarán en la Copa del Mundo 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico definirá a los 26 finalistas.
© FepafutEl técnico definirá a los 26 finalistas.

La Selección de Panamá aún no hizo oficial la lista definitiva de los jugadores que representarán al país en el Mundial 2026. Thomas Christiansen decidió no anunciar la prelista que recomendaba FIFA y es una total incógnita quiénes serán los 26 que se darán a conocer en la próxima semana.

Pese a que hay mucho hermetismo en la Federación Panameña de Fútbol para que no salgan a la luz los convocados, este lunes se filtraron varios nombres de jugadores que estuvieron entrenando bajo las órdenes del entrenador de la Selección de Panamá.

Ocho jugadores asistieron al Centro de Alto Rendimiento en Burunga. Según la información de La Estrella de Panamá, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, Tomás Rodríguez, Fidel Escobar, Jiovanny Ramos, José Córdoba e Iván Anderson ya se sumaron a los entrenamientos.

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Además, Michael Amir Murillo ya está en Panamá luego de su viaje desde Turquía y probablemente se unirá este martes al grupo que ya entrenó en Burunga.

¿Cuándo se dará a conocer la lista de Panamá para el Mundial 2026?

Si se confirma la presencia de estos nueve futbolistas, quedarán 17 nombres por conocerse. Cabe aclarar que Christiansen convocará a 26 futbolistas, pero habrá tres nombres más como reservas en caso de que alguno de los seleccionados sufra una lesión.

Sobre el anuncio final de los 26, será el próximo martes 26 de mayo en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá. Estos convocados viajarán a Brasil para enfrentarse el 31 de mayo al equipo que comanda Carlo Ancelotti. Luego, habrá dos amistosos más: el 3 de junio ante República Dominicana y el 6 contra Bosnia.

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En resumen

  • Thomas Christiansen anunciará la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial.
  • Ocho jugadores de Panamá ya iniciaron entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Burunga.
  • La lista oficial se presentará el martes 26 de mayo en la Administración del Canal.

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