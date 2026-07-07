La fuerte decisión que tomó François Letexier, el árbitro de Argentina vs. Egipto, tras la polémica en el Mundial 2026

Los insultos de los internautas a Letexier por su desempeño arbitral en la victoria de Argentina sobre Egipto cruzaron un límite. Y el francés le puso un freno a la situación.

El arbitraje de François Letexier generó bronca e indignación en Egipto. A los Faraones se les escapó el triunfo ante Argentina, que en los últimos diez minutos firmó una remontada heroica en el Estadio Atlanta y los derrotó 3-2 para dejarlos afuera del Mundial 2026 en octavos de final.

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Una vez consumada la eliminación, el seleccionador egipcio Hossam Hassan apuntó contra Letexier en rueda de prensa, acusándolo de haber favorecido a los vigentes campeones del mundo: “En el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy”.

Concretamente, el árbitro francés quedó en el ojo de la polémica a raíz de dos acciones: el tanto de Mostafa Ziko que anuló a instancias del VAR, por un pisotón previo de Marwan Ateya contra Lisandro Martínez. Y el supuesto penal no pitado en favor de Egipto, que reclamó una infracción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en el inicio de la jugada del tercer gol Albiceleste.

La decisión que tomó François Letexier tras el partido

Como respuesta a los múltiples agravios que recibió en los comentarios de sus publicaciones —tanto de aficionados egipcios como de diferentes partes del mundo—, François Letexier decidió suspender temporalmente su cuenta de Instagram después de dirigir el cruce entre Argentina y Egipto.

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“Esta página no está disponible”, advierte la red social cuando se ingresa al perfil oficial del silbatero nacido hace 37 años en Bédée, un municipio de la Bretaña francesa, y que es considerado como uno de los jueces con mayor proyección de Europa. Esta es su primera Copa del Mundo masculina, y se está convirtiendo en una pesadilla.

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Egipto pide la expulsión de Letexier del Mundial 2026

El presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol, Hany Abo Rida, ya presentó una queja formal en la FIFA contra François Letexier y sus asistentes, también de nacionalidad francesa: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. En el VAR estuvo otro galo, Jerome Brisard.

Letexier le muestra la tarjeta amarilla al portero Mostafa Shobeir en Argentina-Egipto. (Fotos: Getty)

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“Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto”, declaró Abo Rida, quien reclamó en la misiva la exclusión de dicho equipo arbitral del Mundial.

En resumen

François Letexier cerró temporalmente su cuenta de Instagram tras recibir insultos masivos de la afición por su arbitraje en el Argentina vs. Egipto del Mundial 2026.

La selección africana denunció que el réferi favoreció a la Albiceleste al anular un gol de Mostafa Ziko y obviar un penal sobre Mohamed Salah antes del 3-2 definitivo en octavos de final.

La Asociación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante FIFA, exigiendo una investigación y la expulsión inmediata de Letexier y de su cuerpo arbitral del torneo.