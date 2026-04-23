Traspaso en Europa: figura de Panamá podría cambiar de equipo a 49 días del Mundial 2026

Se acerca el final de la temporada en Europa y por consiguiente el mercado de fichajes de cara a la campaña 2026-2027. Una de las figuras de la Selección de Panamá, que se desempeña en el Viejo Continente, aparece en el radar de un nuevo equipo.

Eduardo Guerrero, que pelea por estar en la lista del Mundial 2026, podría cambiar de club en la próxima temporada. Actualmente, juega en el Dinamo de Kiev de Ucrania. El delantero es seguido de cerca por un equipo de la misma liga europea.

Guerrero en el Dinamo de Kiev.

Según la información del medio TransferFeed, el club que está analizando la contratación de Guerrero es el Metalist 1925. Además, agrega que hay otras opciones para que pueda salir del país ucraniano y cambiar de competencia.

ver también FIFA envía la notificación de última hora que impacta de lleno el futuro de los panameños a 50 días del Mundial 2026

No obstante, hay un gran impedimento en el cambio de aires de Eduardo Guerrero. El ex Universitario tiene contrato con el Dinamo hasta el 30 de junio de 2029. Al tener un extenso vínculo, el club que lo quiera deberá abonar una cifra que satisfaga a los de Kiev.

¿Guerrero irá al Mundial 2026 con Panamá?

Su precio podrá aumentar si Guerrero integra la convocatoria al Mundial 2026. A día de hoy, parece complicado que esté en la nómina final de 26. No es convocado por Thomas Christiansen desde la Copa Oro 2025. No estuvo en la última etapa de las Eliminatorias Concacaf. Por eso, es una gran incógnita su presencia en Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Los números de Eduardo Guerrero en la 2025-2026

En lo que va de la temporada, el delantero del Dinamo registra buenos números pese a que no es titular en su equipo. En 28 partidos (16 como titular), Guerrero anotó siete goles y dio una asistencia. Convirtió en Conference League, Liga, Copa de Ucrania y en la etapa clasificatoria a la Europa League.

En resumen

El delantero panameño Eduardo Guerrero tiene contrato vigente con el Dinamo de Kiev hasta 2029.

tiene contrato vigente con el hasta 2029. El club ucraniano Metalist 1925 analiza el fichaje de Guerrero para la temporada 2026-2027.

analiza el fichaje de Guerrero para la temporada 2026-2027. Guerrero registra siete goles y una asistencia en 28 partidos durante la actual campaña europea.