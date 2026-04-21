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FIFA envía la notificación de última hora que impacta de lleno el futuro de los panameños a 50 días del Mundial 2026

FIFA ha realizado el anuncio que involucra a la Selección de Panamá y otros países de Concacaf en el Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Panamá ha recibido una noticia de última a 50 días de la Copa del Mundo.
© FIFAPanamá ha recibido una noticia de última a 50 días de la Copa del Mundo.

FIFA ha dado una buena noticia a los aficionados que asistirán a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes 21 de abril, a falta de 50 días para el inicio de la justa, la máxima autoridad del fútbol dio a conocer que las entradas para los 104 partidos estarán disponibles para su compra a partir del miércoles 22 de abril.

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Comunicado de la FIFA con respecto a la venta de entradas

“Al inicio de la venta, las entradas estarán disponibles en las categorías 1 a 3 y en las primeras filas, según el partido. Esta tanda de boletos forma parte de la fase de ventas de último minuto, que se extiende hasta el final del torneo y permite al público general adquirir entradas a través de FIFA.com/tickets por orden de llegada. Además, se seguirán poniendo a la venta más boletos hasta la final del domingo 19 de julio (sujetas a disponibilidad).

A tan solo 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA™, el 22 de abril, ya se han vendido más de cinco millones de entradas para esta edición del torneo, que promete ser la más grande hasta la fecha, con 48 selecciones compitiendo por la gloria durante 39 días de emocionante acción. El récord de asistencia acumulada de 3.5 millones de espectadores, establecido en la Copa Mundial de la FIFA™ de 1994, está a punto de ser superado durante la competición de este año.”

A partir de las 11:00 a. m. ET / 17:00 CET (10:00 a. m. en Panamá) del miércoles 22 de abril, las entradas para los 104 partidos saldrán a la venta.

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La afición de la escuadra que dirige Thomas Christiansen es la única de Centroamérica que clasificó a la Copa del Mundo, por lo que se espera una “marea roja” en la fase de grupos.

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Panamá quedó emparejada en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Su debut será ante el conjunto africano el 17 de junio a las 5:00 de la tarde.

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