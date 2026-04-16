Mientras Christiansen suena para la Premier League, Fepafut perfila a este DT como su sucesor en la Selección de Panamá

La Selección de Panamá podría enfrentar un cambio importante en su banquillo tras el Mundial 2026, ya que todo apunta a que Thomas Christiansen dejaría su cargo luego de cumplir uno de los principales objetivos con el combinado canalero. El estratega tendría la intención de regresar al fútbol de clubes, abriendo así la puerta a una nueva etapa en el equipo nacional.

Ante este escenario, desde la Federación Panameña de Fútbol ya se perfilan posibles alternativas para asumir la dirección técnica, lo que indica que el proceso de transición podría estar en marcha pensando en el futuro de la selección.

Recordemos que en las últimas horas surgió el rumor de que el Brighton & Hove Albion estaría interesado en Thomas Christiansen, lo que podría abrirle la puerta al técnico de Panamá para dar el salto a la Premier League.

ver también “Interesado en Thomas Christiansen”: el equipo de la Premier League que buscaría al DT de Panamá tras el Mundial 2026

¿Quién sería el sucesor de Christiansen en Panamá si da el salto a la Premier League?

El periodista Chepe Bomba, a través de sus redes sociales, aseguró que dentro de ciertos sectores de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) está tomando fuerza la posibilidad de considerar a Felipe Baloy como candidato para asumir la dirección técnica de la Selección de Panamá.

“Ciertos sectores de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) estarían considerando a Felipe Baloy para la dirección técnica de la Selección de Panamá, tras una hipotética salida de Thomas Christiansen luego del Mundial 2026”, compartió el periodista ChepeBomba en su cuenta oficial de X.

Chepe Bomba en su cuenta oficial de X

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Esto se daría en caso de que Thomas Christiansen deje el cargo después del Mundial 2026. Según su versión, el nombre del exdefensor comienza a ganar respaldo interno como una alternativa para un eventual relevo en el banquillo canalero.

Datos claves

El Brighton & Hove Albion estaría interesado en Thomas Christiansen , lo que podría llevarlo a la Premier League .

, lo que podría llevarlo a la . Felipe Baloy surge como candidato para dirigir a Panamá , respaldado por sectores de la Fepafut .

, respaldado por sectores de la . La posible salida de Christiansen tras el Mundial 2026 obligaría a la federación a definir a su sucesor.