Falta cada vez menos para el inicio del Mundial 2026. Para ser exactos, quedan 55 días para que se juegue el partido inaugural el próximo 11 de junio. Con todo prácticamente definido, la FIFA suma un problema en las últimas horas que no esperaba que estallara.

Este conflicto surgió en Nueva Jersey, donde la Selección de Panamá se medirá contra Inglaterra en el último partido de la fase de grupos. Precisamente, Mikie Sherrill, gobernadora de esta ciudad, exige a la FIFA que se haga cargo de los gastos del transporte público.

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Sherrill reconoció que a Nueva Jersey le costará un total de 48 millones de dólares trasladar a los aficionados durante los partidos. La gobernadora no quiere que esta suma sea pagada por los residentes de la ciudad a través de los impuestos. Por eso, le pidió a la Federación Internacional que la pague.

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La FIFA no tenía estipulado desembolsar este monto, debido a que cuenta con un acuerdo con el anterior gobernador Phil Murphy. En esta negociación no se habló de aportes en concepto de transporte. Mikie Sherrill, como nueva gobernadora, no acepta el arreglo pactado previamente a su mandato.

“Mientras el NJ Transit se queda con una factura de US$48 millones para llevar de manera segura a los aficionados a los partidos y de regreso, la FIFA está ganando US$11 mil millones. No voy a cargar a los viajeros de Nueva Jersey con esa cuenta durante años. La FIFA debería pagar por los viajes”, declaró.

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La medida que afecta a los panameños que irán al Mundial 2026

Esto podría afectar a los aficionados de Panamá, ya que, en caso de que la FIFA no se haga cargo, los boletos para trasladarse al estadio podrían valer hasta más de 100 dólares. Se trataría de un aumento abismal debido a que los tickets cuestan habitualmente 13 dólares.

“El punto clave es este: la FIFA debería pagar por los traslados, pero si no lo hacen, no voy a permitir que se aprovechen de los pasajeros de Nueva Jersey“, concluyó la gobernadora Sherrill.

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En síntesis

La gobernadora Mikie Sherrill exige a la FIFA el pago de 48 millones de dólares en transporte.

exige a la FIFA el pago de en transporte. La Selección de Panamá cerrará su participación en fase de grupos contra Inglaterra en Nueva Jersey.

cerrará su participación en fase de grupos contra en Nueva Jersey. El costo del transporte podría subir de 13 dólares a más de 100 dólares por boleto.