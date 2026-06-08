Festeja Panamá: Thomas Christiansen recupera a dos lesionados antes del debut en el Mundial 2026

Panamá ya está en su campamento a la espera de hacer el debut contra Ghana el próximo 17 de junio.

La Selección de Panamá ya se encuentra en Ontario, donde está ubicado el campamento que se le asignó. Los Canaleros pasarán sus días allí hasta finalizar su participación en el Mundial 2026. Este lunes, entrenaron por primera vez con buenas noticias.

Thomas Christiansen pudo conocer que dos de los futbolistas, que habían entrenador de manera diferenciada, se sumaron al resto del grupo. Esto significa que están totalmente recuperados de las lesiones musculares que arrastraban desde sus clubes.

Se trata de Aníbal Godoy y Luis Mejía, dos que no habían podido estar junto a sus compañeros en los amistosos de preparación. Por este motivo, el único jugador que no está a la par de los convocados es el mediocampista Adalberto Carrasquilla.

ver también BMO Field: la maldición que atormenta a Panamá en el estadio donde jugará dos veces en el Mundial 2026

Víctor Griffith reemplazará a Carrasquilla si no se recupera de la lesión

Ante una posible baja del volante de Pumas, Thomas Christiansen tiene entre las reservas a Víctor Griffith. El futbolista del Emelec mostró un buen rendimiento en los amistosos de Panamá y podría ingresar a la lista final si Coco no logra recuperarse.

Cabe destacar que el entrenador de Panamá tiene que definir esta cuestión como fecha límite el 16 de junio, es decir, un día antes de la primera jornada contra Ghana. Le quedan ocho días para decidir si Griffith ingresa en el lugar de Carrasquilla.

La logística de Panamá para la fase de grupos del Mundial 2026

Panamá jugará el 17 de junio contra Ghana en el BMO Field de Toronto, que se encuentra a una hora del campamento canalero. La segunda jornada será el 23 de junio ante Croacia en el mismo lugar. En la última fecha, irá frente a Inglaterra en Nueva Jersey el 27. Para este juego, deberá volar el día anterior.

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En resumen