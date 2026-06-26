En qué estadio juegan Bélgica vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Bélgica y Nueva Zelanda se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un partido que llega con aroma de última oportunidad para los dos.

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El encuentro se disputará en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place, ubicado en Vancouver. Es una de las dos sedes canadienses del torneo y un estadio con mucha historia deportiva, techo retráctil y un contexto muy particular para cerrar la fase de grupos del Mundial.

Bélgica llega con 2 puntos, después de empatar ante Egipto e Irán. Nueva Zelanda, por su parte, suma 1 punto tras igualar con Irán y perder contra Egipto. Por eso, los dos equipos necesitan mirar el arco rival, aunque la presión cae con mucho más peso sobre los europeos.

Dónde juegan Bélgica vs. Nueva Zelanda

El partido entre Bélgica y Nueva Zelanda se jugará en Vancouver, una de las ciudades más importantes de Canadá y una de las sedes elegidas para el tramo norteamericano del Mundial 2026.

La sede oficial para FIFA aparece como Vancouver Stadium, aunque el nombre habitual del recinto es BC Place. El estadio está ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca de False Creek, en una zona con fuerte movimiento turístico, deportivo y cultural.

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El BC Place es la casa de los Vancouver Whitecaps, de la MLS, y de los BC Lions, de la liga canadiense de fútbol americano. Esa doble identidad lo convierte en un estadio acostumbrado a eventos grandes, con infraestructura preparada para recibir partidos internacionales y espectáculos de alto impacto.

Para Bélgica vs. Nueva Zelanda, el escenario tendrá un partido cargado de urgencia. Bélgica llegó como candidata a pelear la cima del grupo, pero todavía no ganó. Nueva Zelanda, en cambio, necesita una noche perfecta para seguir soñando.

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Vancouver Stadium, una sede con techo retráctil y clima controlado

El BC Place fue inaugurado en 1983 y renovado profundamente en 2011, cuando incorporó su actual techo retráctil. Esa característica lo transforma en una sede muy particular dentro del Mundial, porque permite reducir el impacto del clima en una ciudad donde la lluvia puede aparecer incluso en verano.

A diferencia de otros estadios completamente abiertos, el Vancouver Stadium puede ofrecer un ambiente más controlado. Eso ayuda al espectáculo y también al ritmo del partido, especialmente en un duelo donde Bélgica necesitará atacar y Nueva Zelanda buscará resistir, correr y aprovechar espacios.

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Otro punto importante es la cercanía con el centro de Vancouver. El estadio forma parte de la vida urbana de la ciudad y suele generar un movimiento fuerte en los alrededores durante los días de partido.

En un cruce como Bélgica vs. Nueva Zelanda, esa atmósfera puede jugar un papel importante. La presión estará del lado belga, pero el público neutral puede encontrar atractivo el escenario de una posible sorpresa neozelandesa.

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Capacidad del Vancouver Stadium para el Mundial 2026

El Vancouver Stadium tiene una capacidad cercana a los 54.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los más reconocibles por su estructura cerrada, su techo retráctil y su ubicación urbana. Esa combinación puede generar un ambiente muy intenso, con el sonido concentrado dentro del recinto.

Además, Vancouver ofrece condiciones distintas a muchas sedes estadounidenses: clima más fresco, menos calor extremo y una superficie protegida por la estructura del estadio. Eso puede favorecer un partido más dinámico y con menos desgaste por temperatura.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Vancouver Stadium

El Vancouver Stadium recibe siete partidos en el Mundial 2026, incluidos seis de fase de grupos y un cruce de eliminación directa.

Los partidos programados en esta sede son:

Australia 2-0 Turquía — Grupo D, 14 de junio.

— Grupo D, 14 de junio. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B, 18 de junio.

— Grupo B, 18 de junio. Escocia 0-1 Marruecos — Grupo C, 19 de junio.

— Grupo C, 19 de junio. Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Grupo G, 21 de junio.

— Grupo G, 21 de junio. Panamá 0-1 Croacia — Grupo L, 23 de junio.

— Grupo L, 23 de junio. Bélgica vs. Nueva Zelanda — Grupo G, 26 de junio.

— Grupo G, 26 de junio. 16avos de final — 2 de julio.

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Bélgica necesita ganar para evitar más dudas

Bélgica llega invicta, pero muy lejos de la tranquilidad que esperaba tener a esta altura.

El equipo europeo empató 1-1 contra Egipto en el debut y luego igualó 0-0 ante Irán. Con esos dos resultados, suma 2 puntos y todavía no pudo imponer su jerarquía en el grupo.

Una victoria contra Nueva Zelanda lo clasificará directamente a los 16avos de final. Un empate puede servirle en un escenario puntual, pero lo dejaría pendiente de Egipto vs. Irán. Una derrota lo eliminará.

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Nueva Zelanda busca una sorpresa enorme

Nueva Zelanda llega última, pero no está fuera de combate.

El equipo oceánico empató 2-2 contra Irán en su primer partido y luego perdió 3-1 ante Egipto. Con 1 punto, necesita ganarle a Bélgica para alcanzar las 4 unidades y esperar que el otro resultado del grupo lo acompañe.

No es una misión sencilla. Bélgica tiene más nombres, más experiencia y más jerarquía. Pero Nueva Zelanda ya mostró capacidad para competir, convertir y sostener partidos incómodos.

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Datos de Bélgica vs. Nueva Zelanda