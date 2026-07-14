Francia y España se han enfrentado mucho a nivel Europa pero no en Mundiales. Así está el historial.

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. Pese a tratarse de dos potencias europeas con una extensa historia internacional, sus caminos casi nunca se cruzaron en una Copa del Mundo.

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Antes del partido en el Dallas Stadium, franceses y españoles solamente se enfrentaron una vez en la historia de los Mundiales. El único antecedente terminó con victoria de Les Bleus.

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Cuántas veces jugaron Francia y España en Mundiales

Francia y España registran un único enfrentamiento mundialista:

España 1-3 Francia, octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

El encuentro se disputó el 27 de junio de 2006 en Hannover. España llegó después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos, mientras que Francia había avanzado con mayores dificultades. La Roja se puso en ventaja a los 28 minutos mediante un penal convertido por David Villa.

Sin embargo, Francia reaccionó antes del descanso. Franck Ribéry recibió un pase de Patrick Vieira, eludió a Iker Casillas y marcó el empate a los 41 minutos.

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Cuando el partido se acercaba a la prórroga, Vieira convirtió el 2-1 a los 83. En el tiempo agregado, Zinedine Zidane sentenció el 3-1 con una acción individual.

Francia remontó y después llegó a la final

La victoria ante España representó un punto de quiebre para la selección dirigida por Raymond Domenech.

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En los cuartos de final, Francia eliminó 1-0 a Brasil con una actuación memorable de Zidane. Después venció por el mismo resultado a Portugal en semifinales y avanzó al partido decisivo.

Les Bleus terminaron como subcampeones tras empatar 1-1 con Italia y perder 5-3 en la tanda de penales.

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España, por su parte, se despidió en octavos pese a haber completado una fase de grupos perfecta.

Francia y España vuelven a cruzarse 20 años después

El segundo encuentro mundialista entre ambos llegará exactamente 20 años después del primero, aunque esta vez tendrá una instancia todavía más importante.

Francia busca avanzar a su tercera final consecutiva después de haber sido campeona en 2018 y subcampeona en 2022. España intenta regresar a la definición por primera vez desde el título conquistado en Sudáfrica 2010.

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El ganador enfrentará en la final al vencedor de Inglaterra vs. Argentina.

España y Francia definen al primer finalista del Mundial 2026.

Cuándo juegan Francia vs. España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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El partido será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo.