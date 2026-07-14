España y Francia juegan la primera semifinal del Mundial 2026 este martes en el estadio de Dallas.

Este martes 14 de julio, se disputa la primera semifinal del Mundial 2026. En el estadio de Atlanta, España y Francia lucharán por un lugar en la final del próximo domingo en Nueva Jersey. El perdedor deberá jugar el sábado por el tercer puesto en Miami.

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En la previa a este gran partido, tanto Didier Deschamps como Luis De La Fuente tendrían todo listo con respecto a los 11 que saltarán al terreno de juego. A la espera de la confirmación oficial, se filtraron las posibles alineaciones que pondrían ambos entrenadores.

En España, De La Fuente repite el equipo que derrotó a Bélgica en los cuartos de final. Por eso, Lamine Yamal saldrá como titular en su primera semifinal en una Copa del Mundo. La estrella del Barcelona quiere volver a lucirse contra les Blues, un rival con el que ha tenido grandes actuaciones tanto en la Euro como en la Nations League.

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Desde el lado de Francia, hay dos modificaciones tras la victoria en cuartos ante Marruecos. Vuelve al mediocampo Aurélien Tchouaméni, quien se había lesionado tras los 16avos. Después de ausentarse en los octavos y en los cuartos, hoy será titular en el lugar de Manu Koné. El otro que ingresa es Bradley Barcola, quien reemplaza a Doué.

Las alineaciones de España vs. Francia para la semifinal del Mundial 2026

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España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena: DT: Luis De La Fuente.

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Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.