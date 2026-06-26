¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Adham Makhadmeh

Bélgica y Nueva Zelanda sin margen de error en busca de la clasificación.

Adham Makhadmeh será el árbitro principal del partido entre Bélgica y Nueva Zelanda, por la tercera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place.

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La designación pone a un árbitro jordano al frente de un partido con mucha presión clasificatoria. Bélgica necesita ganar para no depender de terceros, mientras que Nueva Zelanda busca una sorpresa que le permita seguir con vida en el torneo.

El cruce puede exigir mucho manejo emocional. Bélgica llega con la obligación de responder después de dos empates, y Nueva Zelanda sabe que solo una victoria puede sostener su ilusión de clasificar en el Mundial.

Quién es Adham Makhadmeh, árbitro de Bélgica vs. Nueva Zelanda

Adham Makhadmeh es un árbitro jordano nacido el 13 de febrero de 1987 en Irbid. Es internacional FIFA desde 2013 y forma parte del grupo de jueces de la Confederación Asiática de Fútbol.

Su carrera internacional incluye experiencia en torneos de clubes asiáticos, competencias juveniles, partidos de selecciones y designaciones de alto nivel dentro de la AFC.

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Para Bélgica vs. Nueva Zelanda, Makhadmeh tendrá un partido de mucha lectura táctica: una selección belga obligada a llevar el peso del juego y un equipo neozelandés que puede apostar al orden, la pelota detenida y los ataques directos.

Antecedentes internacionales de Adham Makhadmeh

Adham Makhadmeh llegó al Mundial 2026 como uno de los árbitros seleccionados por FIFA desde Asia.

En esta Copa, ya tuvo actividad antes de ser designado para Bélgica vs. Nueva Zelanda. Dirigió España vs. Cabo Verde, por el Grupo H, en un partido que también tuvo un fuerte componente histórico: fue el debut absoluto de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

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Ese encuentro marcó además un hito, ya que Makhadmeh se convirtió en el primer árbitro de Jordania en dirigir un partido mundialista.

De esta manera, el cruce entre belgas y neozelandeses será su segundo partido como árbitro principal en este Mundial.

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Por qué Bélgica vs. Nueva Zelanda puede ser difícil para el árbitro

El partido puede ser complejo por la diferencia de obligaciones.

Bélgica tiene que atacar, generar y ganar. Esa necesidad puede llevar al equipo europeo a reclamar más en jugadas de área, contactos dentro del bloque defensivo rival y posibles pérdidas de tiempo.

Nueva Zelanda, en cambio, puede construir su partido desde el orden y la resistencia. Si el resultado se mantiene cerrado, cada falta lateral, cada córner y cada duelo aéreo puede volverse una acción de alto valor.

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Para Makhadmeh, el desafío será sostener un criterio claro sin dejar que el partido se corte demasiado. Bélgica puede frustrarse si no encuentra el gol, y Nueva Zelanda puede intentar llevar el juego a un terreno más físico.

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Cuerpo arbitral de Bélgica vs. Nueva Zelanda

Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Asistente 1: Mohammad Al-Khalaf (Jordania)

Mohammad Al-Khalaf (Jordania) Asistente 2: Ahmad Al-Roalle (Jordania)

Ahmad Al-Roalle (Jordania) Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Kevin Ortega (Perú) VAR: Juan Soto (Venezuela)