Cuál es el ranking FIFA de Nueva Zelanda y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

Bélgica intentará confirmar su ventaja dentro del campo con respecto a Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda llega al partido contra Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026 con una diferencia muy grande en contra en el ranking FIFA, aunque todavía con chances de dar un golpe fuerte en la última fecha.

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En la actualización previa al Mundial, Nueva Zelanda aparece en el puesto 85, mientras que Bélgica ocupa el lugar 9. Es decir, entre ambas selecciones hay 76 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

El partido se jugará este viernes 26 de junio en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place. Para Nueva Zelanda, una victoria puede significar mucho más que tres puntos: también sería dejar en el camino a una selección ubicada entre las mejores del mundo.

Cuál es el ranking FIFA de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ocupa el puesto 85 del ranking FIFA, la ubicación más baja entre las selecciones del Grupo G.

El equipo oceánico llegó al Mundial como uno de los rivales más débiles de la zona en la previa, pero logró mantenerse con vida hasta la última fecha. Empató 2-2 contra Irán en su debut y luego perdió 3-1 ante Egipto, resultados que lo dejaron con 1 punto.

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Contra Bélgica, Nueva Zelanda necesita ganar para alcanzar las 4 unidades y sostener sus chances de clasificación. El desafío es enorme, pero también representa una oportunidad histórica: vencer a una potencia europea en un partido decisivo de Copa del Mundo.

Cuál es el ranking FIFA de Bélgica

Bélgica está en el puesto 9 del ranking FIFA, 76 lugares por encima de Nueva Zelanda.

El ranking marca una diferencia clara de jerarquía, plantel y recorrido internacional. Bélgica llegó al Mundial como favorita del grupo, pero sus dos primeros partidos no le dieron la tranquilidad esperada: empató 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán.

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Por eso, aunque la distancia en la clasificación FIFA es enorme, el partido llega con presión para los belgas. Necesitan ganar para clasificarse sin depender de otros resultados y evitar una eliminación inesperada.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo G

El Grupo G reúne a una potencia europea, una selección asiática de buen ranking, una candidata africana y el representante de Oceanía.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Bélgica: 9º

9º Irán: 20º

20º Egipto: 29º

29º Nueva Zelanda: 85º

Nueva Zelanda busca romper la lógica del ranking

La diferencia de 76 puestos muestra la magnitud del desafío.

Bélgica tiene más experiencia, más nombres propios y una posición muy superior en el ranking. Nueva Zelanda, en cambio, necesita construir el partido desde el orden, la concentración y la eficacia en las pocas chances que pueda generar.

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Para el equipo oceánico, vencer a Bélgica sería uno de los resultados más importantes de su historia mundialista. No solo por la diferencia en el ranking, sino porque podría dejar afuera a uno de los favoritos del grupo.

Bélgica no puede confiarse pese a la diferencia

La distancia en el ranking favorece ampliamente a Bélgica, pero el presente del grupo le quitó margen.

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El equipo europeo todavía no ganó en el Mundial y llega obligado a responder. Ese contexto puede jugar a favor de Nueva Zelanda, que no carga con la misma presión y puede intentar aprovechar la ansiedad de su rival.

Si Nueva Zelanda gana, alcanzará los 4 puntos y obligará a mirar el resultado de Egipto vs. Irán para conocer su posición final. Si pierde, quedará eliminada.

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Datos de Nueva Zelanda vs. Bélgica