Qué pasa si Bélgica gana, empata o pierde contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica no tiene margen de error contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Bélgica cierra este viernes su participación en el Grupo G del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda, en un partido que puede darle la clasificación directa a los 16avos de final o confirmar una eliminación inesperada.

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El equipo europeo llega con 2 puntos, después de empatar 1-1 contra Egipto y 0-0 frente a Irán. Nueva Zelanda, por su parte, suma 1 punto, tras igualar 2-2 con Irán y perder 3-1 ante Egipto.

El encuentro se jugará en el Vancouver Stadium, nombre FIFA del BC Place, y en simultáneo se disputará Egipto vs. Irán en Seattle. Por eso, Bélgica sabe que ganar es el camino más limpio para no quedar atada a otros resultados.

Qué pasa si Bélgica le gana a Nueva Zelanda

Si Bélgica le gana a Nueva Zelanda, llegará a 5 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar por encima de Nueva Zelanda, que quedaría con 1 punto, y también por encima de Egipto o Irán dependiendo del resultado del otro partido.

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Si Egipto le gana a Irán, Bélgica terminará segunda del grupo con 5 puntos, detrás del equipo africano. Si Egipto e Irán empatan, Bélgica alcanzará a Egipto en 5 puntos y el primer lugar se resolverá por criterios de desempate. Si Irán vence a Egipto, Bélgica e Irán quedarán igualados con 5 puntos y también definirán la cima por desempates.

En cualquier caso, ganar le alcanza a Bélgica para avanzar sin mirar la tabla de mejores terceros. Después de dos empates, sería el resultado que necesita para ordenar su Mundial.

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Qué pasa si Bélgica empata contra Nueva Zelanda

Si Bélgica empata contra Nueva Zelanda, terminará la fase de grupos con 3 puntos.

Ese resultado puede servirle, pero no le garantiza la clasificación directa. Todo dependerá de lo que ocurra en Egipto vs. Irán, el otro partido del Grupo G.

Si Egipto le gana a Irán, Bélgica quedará segunda del grupo con 3 puntos, porque Irán se quedará con 2 y Nueva Zelanda con 2. En ese escenario, el empate será suficiente para avanzar directamente a los 16avos de final.

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Si Egipto e Irán empatan, Bélgica e Irán quedarán igualados con 3 puntos. Como ya empataron entre sí, el segundo puesto se definirá por los criterios de desempate: diferencia de gol, goles convertidos, conducta deportiva y ranking FIFA, entre otros.

Si Irán le gana a Egipto, Bélgica quedará tercera con 3 puntos, detrás de Irán y Egipto. En ese caso, deberá mirar la tabla de mejores terceros.

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El empate, entonces, mantiene a Bélgica con vida, pero no le permite cerrar la clasificación por su cuenta salvo que Egipto derrote a Irán.

Qué pasa si Bélgica pierde contra Nueva Zelanda

Si Bélgica pierde contra Nueva Zelanda, quedará con 2 puntos y eliminada del Mundial 2026.

La derrota dejaría a Nueva Zelanda con 4 puntos, por encima de Bélgica en la tabla. Además, Egipto ya tiene 4 puntos antes de la última fecha e Irán llega con 2, por lo que el resultado del otro partido no podría rescatar al equipo europeo.

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Si Egipto gana o empata, Bélgica quedará por debajo de Egipto y Nueva Zelanda. Si Irán gana, también superará a Bélgica. En todos los casos, los belgas no llegarán a la zona de clasificación.

Con apenas 2 puntos, Bélgica tampoco tendrá margen para meterse entre los mejores terceros. Por eso, perder en Vancouver significaría una eliminación muy dura para una selección que llegaba como favorita del grupo.

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Tabla de posiciones del Grupo G

INSERTAR TABLA DE OPTA

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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ver también En qué estadio juegan Bélgica vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

En resumen

Si Bélgica gana, llega a 5 puntos y se clasifica a los 16avos de final. Además, puede pelear el primer puesto del Grupo G.

Si Bélgica empata, llega a 3 puntos. Puede clasificarse segunda si Egipto vence a Irán; si Egipto e Irán empatan, definirá el segundo lugar por criterios de desempate; y si Irán gana, dependerá de la tabla de mejores terceros.

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Si Bélgica pierde, queda con 2 puntos y eliminada del Mundial 2026.