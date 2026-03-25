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Thomas Christiansen sorprendería con la alineación de Panamá para enfrentar a Sudáfrica rumbo al Mundial 2026

Los canaleros tendrán una de sus pruebas de cara a la justa mundialista.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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La primera prueba para los canaleros
© FepafutLa primera prueba para los canaleros

La Selección de Panamá se alista para un nuevo desafío internacional cuando enfrente a Sudáfrica este viernes, en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, un duelo que además tendrá impacto en el Ranking FIFA.

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El técnico Thomas Christiansen no se guarda nada y ha convocado a la base habitual que ha venido trabajando en las eliminatorias mundialistas, con el objetivo claro de seguir consolidando su idea de juego de cara al Mundial 2026.

Entre las novedades destaca la presencia del joven Kadir Barría, futbolista del Botafogo U20, quien representa una de las apuestas a futuro dentro del proceso, aunque el grueso del plantel mantiene la experiencia y continuidad, algo que no será la excepción en el amistoso.

Posible alineación de Panamá

En la portería, todo apunta a que Orlando Mosquera seguirá siendo el titular indiscutible, respaldado por la confianza del cuerpo técnico tras sus constantes buenas actuaciones bajo los tres palos.

En defensa, Panamá apostaría por una línea conformada por Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade y Eric Davis, un bloque que combina experiencia y solidez para contener al rival.

En el mediocampo y ataque, el equipo canalero presentaría una estructura equilibrada con Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez, acompañados en ofensiva por Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y José Fajardo, buscando generar profundidad, velocidad y gol.

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¿Cuándo juega Panamá vs. Sudáfrica?

El partido de los dirigidos por Thomas Christiansen contra Sudáfrica, está programado para el próximo viernes 27 de marzo a las 11:00 horas de Centroamérica y a las 12:00 de Panamá, este se desarrollará en Durban del país africano.

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