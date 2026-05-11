A falta de un mes para el inicio del Mundial 2026, Ismael Díaz le deja un mensaje a los panameños.

La Selección de Panamá se prepara para su segunda participación en una Copa del Mundo. El Mundial 2026 tendrá a los Canaleros como integrantes del Grupo L, el cual integran también Inglaterra, Croacia y Ghana.

La gran ilusión que tiene el seleccionado canalero es ganar el primer partido del grupo ante Ghana. Thomas Christiansen apunta a sumar tres puntos en el debut contra quien sería su rival directo para colarse como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Claro está que todo puede suceder, pero en Panamá son realistas de la jerarquía que tienen tanto Croacia como Inglaterra. Lo mismo piensa Ismael Díaz, quien sueña con darle la primera victoria al seleccionado panameño en una Copa del Mundo.

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Ismael Díaz sueña con la primera victoria de Panamá en un Mundial

En una entrevista con los canales oficiales de la FIFA, el delantero del León confesó: “Es nuestro mayor deseo ahora mismo. Sería increíble que sucediera en nuestro primer partido, conseguir esa victoria. Nuestras emociones, nuestra felicidad, no tendrían límites. Sería un sueño hecho realidad“.

El partido inaugural de los panameños será el próximo 17 de junio contra los ghaneses en el BMO Field de Toronto. De sumar los tres puntos, Panamá podrá pelear con grandes posibilidades por la clasificación a los 16avos de final.

Sobre el grupo que le tocó a Panamá, Díaz sorprendió al decir que le gustaron los rivales que enfrentará: “Todos me han dicho que es difícil, pero me gusta. Me gusta porque, al fin y al cabo, siempre he pensado que uno va al Mundial para competir contra los mejores y jugar contra ellos. Así que estoy contento con el grupo en el que estamos“.

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En resumen