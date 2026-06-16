Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Argentina vs. Argelia según la IA

La campeona del mundo empieza su defensa del título con un partido muy complicado y para el que la IA ya tiene un ganador.

La defensa del título comienza. Este martes 16 de junio, la Selección Argentina hace su esperado estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la ilusión intacta, liderado por un Lionel Messi que hará historia al disputar su sexto Mundial, mientras que los Zorros del Desierto buscarán dar el gran golpe en el inicio del Grupo J.

Para ir palpitando el encuentro, en Fútbol Centroamérica le consultamos a la Inteligencia Artificial qué piensa de este partido y le pedimos que, teniendo en cuenta las formaciones, el momento de las figuras y la actualidad de ambos seleccionados, haga su predicción.

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¿Quién se quedará con la victoria?

De acuerdo con Gemini, el triunfo será para Argentina. A pesar de que Argelia llega con mucha confianza y cuenta con figuras de jerarquía internacional en Europa como Riyad Mahrez, Houssem Aouar e Ismaël Bennacer, el peso colectivo y la experiencia del equipo sudamericano terminarán inclinando la balanza.

La clave del juego, según el análisis de la IA, estará en el mediocampo: “La dinámica de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul le permitirá a Argentina controlar la posesión y desarticular el duro bloque defensivo propuesto por el técnico bosnio Vladimir Petkovic”, argumentó.

Lionel Messi, cuándo no, será clave según la IA.

El resultado exacto de Argentina vs. Argelia

“No será un trámite sencillo para la Albiceleste. Argelia dejó en claro en la previa que no viajó a Estados Unidos para ser un mero espectador, por lo que apostará por un juego físico y transiciones rápidas que pondrán a prueba a la defensa argentina y a Emiliano “Dibu” Martínez, quien llega listo tras recuperarse de una lesión en su mano.

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La predicción de la IA

“Tras un partido vibrante, táctico y de mucho roce en la mitad de la cancha, será un triunfo de Argentina por 2 a 1”.

Los goleadores del partido

El pronóstico también se anima a anticipar quiénes serán los protagonistas que moverán las redes en Kansas City:

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Por Argentina: Lautaro Martínez, ratificando su titularidad como centrodelantero, abrirá el marcador en la primera mitad capturando un rebote dentro del área. En el complemento, Lionel Messi se hará presente con un remate ajustado desde la medialuna, desatando la locura de los fanáticos en las tribunas.

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Por Argelia: Riyad Mahrez, el capitán y máxima figura del conjunto africano, anotará el descuento a través de una brillante ejecución de tiro libre, poniéndole suspenso a los minutos finales del partido.