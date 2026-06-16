¿Por qué Luca Zidane ataja con una máscara en Argelia vs. Argentina por el Mundial 2026?

El arquero de Argelia sufrió una grave lesión con Granada, pero se recuperó a tiempo para el debut en el Mundial 2026 ante la Selección Argentina.

Luca Zidane será una de las imágenes llamativas del debut de Argelia ante Argentina por el Mundial 2026. El arquero, hijo de Zinedine Zidane, llega al partido con una máscara protectora en el rostro después de superar una lesión fuerte sufrida durante la recta final de la temporada con Granada.

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La lesión que lo obligó a usar máscara

Luca sufrió una fractura de mandíbula y mentón en abril, en la derrota 4-2 del cuadro andaluz ante Almería por la Segunda División de España. El golpe lo obligó a retirarse de ese partido y disparó todas las alarmas en Argelia, porque su participación en el Mundial quedó en duda.

El impacto fue tan fuerte que la lesión también estuvo acompañada por una conmoción cerebral. Por eso, durante varias semanas, el arquero nacido en Francia trabajó con cuidados especiales y empezó a utilizar una máscara rígida para proteger la zona afectada.

Luca Zidane ataja con máscara para proteger su rostro luego de una delicada lesión (Getty Images).

En la previa mundialista Luca volvió a entrenarse y jugó amistosos con la protección puesta. Su partido más destacado fue ante Países Bajos: Argelia ganó 1-0, Luca terminó con el arco en cero y realizó seis atajadas. Después de ese encuentro, declaró que ya no sentía dolor y que estaba listo para disputar el Mundial.

Quién es Luca Zidane y por qué juega para Argelia

Luca Zidane Fernández tiene 28 años, nació el 13 de mayo de 1998 en Marsella y mide 1,83 metros. Se formó en Real Madrid, donde llegó a debutar en Primera, y luego pasó por Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada.

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A nivel selecciones, el hijo de Zizou jugó para Francia en categorías juveniles, pero en 2025 cambió su nacionalidad deportiva para representar a Argelia, país de origen de sus abuelos paternos. FIFA aprobó el cambio y Vladimir Petkovic lo incorporó al seleccionado norafricano, donde rápidamente pasó a competir por el puesto.

El hijo de Zidane nació en Francia, pero eligió representar a Argelia (Foto: Tim Ireland).

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En varias entrevistas, Luca explicó las razones por las que eligió representar a los Zorros del Desierto: “Cuando pienso en Argelia, me viene directamente a la cabeza mi abuelo. Desde pequeños, en mi familia siempre hemos tenido la cultura argelina. Hablé de esto con él antes de ir a la selección, estaba muy ilusionado. Luego lo hablé con toda mi familia y todos estaban felices por mí”, aseguró el portero, que hoy vive su estreno mundialista antes nada menos que los vigentes campeones del mundo.

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En síntesis

Luca Zidane ataja con máscara por una fractura de mandíbula y mentón.

La lesión ocurrió en abril, durante un Granada vs. Almería por la Segunda División de España.

Tiene 28 años, juega en Granada y representa a Argelia desde 2025. Es hijo de Zinedine Zidane.