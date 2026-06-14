Túnez acumula su tercera participación de manera consecutiva. Este domingo, tendrá el debut contra Suecia con Sabri Lamouchi como DT.

Sabri Lamouchi llega al Mundial 2026 al frente de Túnez con una historia marcada por la urgencia, la identidad y una transición difícil de administrar. Nació en Francia, tiene raíces tunecinas y asumió la selección pocos meses antes del torneo, después de una eliminación dolorosa en la Copa Africana de Naciones.

Su desafío no es menor. Lamouchi heredó una selección ya clasificada, con una estructura defensiva muy sólida, pero también con un plantel en pleno recambio y poco margen para rediseñar el equipo antes de la Copa del Mundo.

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El DT que asumió a Túnez en plena transición

La llegada de Lamouchi no fue parte de una reconstrucción larga ni de un proceso planificado desde cero. Túnez ya tenía asegurado su lugar en el Mundial 2026, pero la eliminación ante Mali en la Copa Africana de Naciones aceleró la salida de Sami Trabelsi y abrió una etapa nueva.

Lamouchi fue nombrado en enero de 2026 y recibió un equipo con una base competitiva clara. No heredó una selección hundida, sino un grupo que venía de una clasificación muy fuerte, aunque golpeado por una decepción continental reciente.

Ese es el matiz central de su ciclo: no tenía que destruir para empezar de nuevo, sino corregir sin romper lo que todavía funcionaba.

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El técnico que dirige al país de sus raíces

El nombramiento de Lamouchi tiene un valor particular por su historia personal. Nació en Lyon, se formó futbolísticamente en Francia y llegó a jugar para la selección francesa, pero es de origen tunecino.

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Por eso, su llegada al banco de Túnez tiene una carga que va más allá de lo deportivo. No es solamente un entrenador contratado para apagar una crisis: es un técnico que asume por primera vez la conducción del país ligado a sus raíces familiares.

Ese vínculo le da otro peso a su presencia en el Mundial. Lamouchi dirige a una selección con la que tiene una conexión de identidad, pero también con la presión de tomar decisiones rápidas en el escenario más exigente.

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La defensa perfecta que decidió conservar

El punto más fuerte que encontró Lamouchi al llegar fue la estructura defensiva. Túnez clasificó al Mundial con una campaña marcada por el orden, la solidez y una estadística impactante: terminó la eliminatoria sin recibir goles.

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Esa base no fue construida por él, y el propio Lamouchi lo reconoció. El trabajo previo de Sami Trabelsi y de los jugadores dejó una plataforma muy firme, por lo que el nuevo entrenador optó por apoyarse en esa seguridad antes que iniciar una revolución inmediata.

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La decisión tiene sentido. En una Copa del Mundo, especialmente con poco tiempo de trabajo, conservar una defensa confiable puede ser más importante que forzar cambios profundos. Túnez no llega como una selección espectacular, pero sí como un equipo incómodo, compacto y difícil de quebrar.

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Un técnico con recorrido internacional

Antes de asumir en Túnez, Lamouchi ya tenía experiencia como entrenador en distintos contextos. Dirigió a Costa de Marfil, pasó por clubes como Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City, Al-Duhail, Al-Riyadh y también tuvo recorrido en el fútbol de Medio Oriente.

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Su experiencia con Costa de Marfil también lo conecta con el fútbol africano de selecciones. Ya sabe lo que significa dirigir en un entorno de alta expectativa, convivir con presión y administrar planteles con futbolistas de distintas ligas.

Ese recorrido no elimina las dudas sobre su llegada tardía a Túnez, pero sí explica por qué la federación apostó por él para un momento delicado.

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El objetivo histórico de Túnez

Túnez disputará en 2026 su tercer Mundial consecutivo y su gran desafío sigue siendo el mismo: superar por primera vez la fase de grupos.

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La selección tunecina ya tuvo momentos importantes en Copas del Mundo, incluida la victoria ante Francia en Qatar 2022, pero nunca logró meterse en una ronda eliminatoria. Ese techo histórico convierte este torneo en una oportunidad enorme.

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Lamouchi llega con poco tiempo, pero con un objetivo claro: sostener la base defensiva, ordenar el recambio y encontrar la forma de competir ante rivales de mayor cartel.

Lamouchi en la fecha FIFA de marzo con Túnez.

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El calendario de Túnez en el Grupo F