Argentina vs. Argelia: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo J del Mundial 2026 en Centroamérica

La Albiceleste llega al Mundial 2026 con la misión de defender su vigente título y con la presión de ser considerada una de las favoritas una vez más.

Argentina inicia este martes 16 de junio la defensa del título en el Mundial 2026. La Albiceleste debutará ante Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un partido que se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, identificado por FIFA durante el torneo como Kansas City Stadium.

El campeón del mundo llega como favorito, con Lionel Scaloni al frente y con una base que todavía sostiene buena parte del peso competitivo de la conquista en Qatar 2022. Argelia, en cambio, vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 2014 y buscará dar un golpe desde el debut.

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A qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

7:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 8:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Argelia en Centroamérica

Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica:

Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC y TVMAX

Tigo Sports, Fox, RPC y TVMAX Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports, Fox y TSi

Tigo Sports, Fox y TSi Nicaragua: Tigo Sports y Fox

Así llega Argentina al debut mundialista

Con Lionel Messi a la cabeza disputando su sexto Mundial, Argentina llega al estreno en un gran momento. El equipo de Lionel Scaloni encadena cinco victorias consecutivas en la previa del Mundial: venció 3-0 a Islandia, 2-0 a Honduras, 5-0 a Zambia, 2-1 a Mauritania y 2-0 a Angola.

La Albiceleste inicia el torneo con la responsabilidad de defender la corona conseguida en Qatar 2022. Scaloni remarcó en la previa que el equipo llega en un buen momento, aunque también advirtió que Argelia tiene futbolistas peligrosos en ataque.

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Entre las novedades del plantel, Emiliano Martínez está en condiciones y Julián Álvarez también aparece disponible para el debut. Además, el partido tendrá una carga simbólica para Nicolás Otamendi, que afronta su último Mundial con la selección argentina.

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Argelia vuelve al Mundial con ilusión

Argelia regresa a la Copa del Mundo después de 12 años de ausencia. Su última participación había sido en Brasil 2014, por lo que este debut ante Argentina tiene un valor especial para el fútbol argelino.

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El equipo africano llega con una preparación competitiva. En sus últimos partidos goleó 4-0 a Bolivia, venció 1-0 a Países Bajos, empató 0-0 con Uruguay y superó 7-0 a Guatemala. Su único tropiezo reciente fue la derrota 2-0 ante Nigeria en la Copa Africana.

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La selección de Vladimir Petković tiene argumentos ofensivos para incomodar, aunque llega con una duda importante por el estado físico de Ramy Bensebaini, afectado por un problema de tobillo.