Mundial 2026: ¿A cuántos goles está Kylian Mbappé del récord de Miroslav Klose?

Mbappé se pone a un paso de la leyenda Miroslav Klose con su doblete ante Senegal

Kylian Mbappé sigue escribiendo páginas doradas en la historia de las Copas del Mundo y su participación en el Mundial 2026 comenzó con una nueva muestra de su capacidad goleadora. El delantero francés fue determinante en la victoria de Francia sobre Senegal con un doblete, un resultado que además lo acerca cada vez más a uno de los récords más prestigiosos del fútbol internacional.

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Antes del arranque del torneo, la estrella del Real Madrid necesitaba cinco anotaciones para igualar la histórica marca de Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos. Con 12 goles acumulados entre Rusia 2018 y Qatar 2022, Mbappé llegó a Estados Unidos con la mira puesta en la cima y rápidamente dio un paso más hacia ese objetivo.

Mbappé se acerca al récord de Miroslav Klose

El compromiso disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no fue sencillo para el atacante francés. La defensa de Senegal logró neutralizarlo durante varios pasajes del encuentro y el guardameta Edouard Mendy apareció oportunamente para impedir una clara ocasión de gol que parecía destinada a terminar en el fondo de la red.

Sin embargo, los grandes futbolistas suelen encontrar soluciones cuando más las necesitan. Tras varios intentos, Michael Olise filtró un pase preciso que encontró el desmarque de Mbappé. El delantero aceleró, definió con un potente disparo cruzado y venció la resistencia de Mendy para establecer el 1-0 momentáneo, firmando así una anotación de enorme valor tanto para Francia como para sus estadísticas personales.

Y luego sobre el final la tortuga se mandó con un golazo de larga distancia, para hacer el 3-1 en el partido y así llevarse la ovación de la afición que llegó al escenario deportivo.

Con ese doblete, Mbappé alcanzó los 14 tantos en Copas del Mundo, una cifra impresionante considerando que apenas disputa su tercera cita mundialista. Ahora se encuentra a solo dos goles de empatar el registro de Klose y a tres de superarlo, una meta que luce cada vez más alcanzable para uno de los delanteros más determinantes de la actualidad, aunque en la carrera compite con Lionel Messi que más tarde jugará contra Argelia y también tiene 13 dianas.

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El panorama también parece favorecer al francés. Los próximos rivales de Francia serán Irak y Noruega, selecciones que, al menos en el papel, podrían ofrecer más espacios ofensivos. Además, si los galos avanzan a las rondas eliminatorias, Mbappé tendrá más oportunidades para seguir ampliando su cuenta goleadora y acercarse al récord que durante años ha pertenecido exclusivamente al legendario atacante alemán.

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Así está la tabla de máximos goleadores en Mundiales:

Miroslav Klose – 16 goles Ronaldo – 15 goles Gerd Müller – 14 goles Kylian Mbappé – 14 goles Just Fontaine – 13 goles Lionel Messi – 13 goles Pelé – 12 goles