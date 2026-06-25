Después de las derrotas contra Ghana y Croacia, en la Federación Panameña ya empiezan a trabajar en lo que será lo que queda del año.

La Selección de Panamá quedó eliminada con una fecha de anticipación en la fase de grupos del Mundial 2026. Después de la derrota por 1-0 contra Croacia, los Canaleros se quedaron sin posibilidades de acceder a la próxima instancia.

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Esto significa que el último partido de Panamá en esta Copa del Mundo será el sábado 27 de junio contra Inglaterra. Al mismo tiempo, se confirmó qué pasará con el futuro de Thomas Christiansen, de quien se rumoreaba que no seguiría como DT de la Marea Roja.

El periodista Ricardo Icaza adelantó que el entrenador danés no continuará en el cargo más allá de la Copa del Mundo. Por este motivo, el del sábado contra los Tres Leones será el último juego que comandará como estratega de Panamá.

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Thomas Christiansen no seguirá en su cargo como DT de Panamá después del Mundial 2026

“Aunque la comunicación para afuera apunte que Thomas Christiansen podría continuar como DT de Panamá todo indica que va dirigir su último partido con la Sele el sábado en NY“, aseguró el comunicador con respecto al futuro profesional del danés.

Con respecto a quién podría ser el reemplazante, la Federación Panameña maneja algunos nombres, aunque no se filtraron. “Ya se tienen candidatos interinos para tomar las riendas del equipo al menos hasta marzo del 2027“, agregó Icaza en su cuenta de X.

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De esta manera, se cerrará un ciclo de seis años. Christiansen asumió a mediados de 2020 y se irá en julio de 2026. Con el partido ante Inglaterra, serán 94 los que dirigirá en total. Durante este período, no consiguió títulos, pero lo más destacado fue el haber llegado a la final de la Copa Oro 2023 y también a la de la Liga de Naciones 2025.

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En resumen